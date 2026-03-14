Vì sao Son Heung-min chưa kết hôn?

Dù bước sang tuổi 33, tiền đạo Son Heung-min chưa tính chuyện lập gia đình.

Son có đời tư kín tiếng.

Thực tế, Son nhiều lần khẳng định muốn dành toàn bộ sự tập trung cho sự nghiệp bóng đá cho đến khi giải nghệ. Theo quan điểm của tiền đạo người Hàn Quốc, khi một cầu thủ kết hôn, gia đình sẽ trở thành ưu tiên hàng đầu. Do đó, Son lựa chọn trì hoãn chuyện kết hôn để có thể cống hiến trọn vẹn cho sân cỏ.

Một yếu tố quan trọng khác ảnh hưởng tới quyết định của Son là lời khuyên từ cha anh. Ông Son Woong-jung đóng vai trò rất lớn trong việc định hướng sự nghiệp cho con trai. Ông cho rằng một cầu thủ chuyên nghiệp cần tập trung hoàn toàn vào bóng đá trong suốt quãng thời gian thi đấu đỉnh cao.

Theo triết lý của ông Son Woong-jung, gia đình có thể đến sau, nhưng sự nghiệp thể thao chỉ có một khoảng thời gian nhất định để theo đuổi.

Son cũng nổi tiếng rất kín đáo chuyện đời sống cá nhân. Nhiều năm qua, anh vướng tin đồn hẹn hò với các nghệ sĩ và người nổi tiếng tại Hàn Quốc, song chưa từng công khai một mối quan hệ nào. Tiền đạo sinh năm 1992 luôn cố gắng giữ khoảng cách giữa sự nghiệp bóng đá và đời tư.

Sau khi chia tay Tottenham vào mùa hè 2025 để sang Mỹ chơi bóng, Son tập trung hoàn toàn vào sự nghiệp. Anh là một trong những ngôi sao đáng chú ý tại giải MLS và đang thi đấu trong màu áo Los Angeles FC.

