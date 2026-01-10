Báo Hàn Quốc trầm trồ trước bước tiến của U23 Việt Nam

Chiến thắng 2-1 trước U23 Kyrgyzstan không chỉ giúp U23 Việt Nam tiến sát tấm vé vào tứ kết VCK U23 châu Á 2026, mà còn tạo nên làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ truyền thông Hàn Quốc.

Tờ Chosun gây chú ý với dòng tít đầy cảm xúc khi gọi màn trình diễn của U23 Việt Nam là "phép màu Kim Sang-sik" tiếp tục được tái hiện. Theo phân tích của tờ báo này, hai chiến thắng liên tiếp trước Jordan và Kyrgyzstan đưa Việt Nam lên vị trí số một bảng A và gần như nắm chắc một suất vào vòng loại trực tiếp.

U23 Việt Nam gây ấn tượng mạnh ở cách tận dụng những tình huống cố định. Cả hai bàn thắng vào lưới Kyrgyzstan đều xuất phát từ các pha bóng chết, phản ánh sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong tập luyện cũng như khả năng tổ chức chiến thuật ngày càng chặt chẽ.

Chosun cho rằng sự nhanh nhạy trong chọn vị trí và tranh chấp bóng hai đã tạo ra khác biệt so với đối thủ Trung Á.

Dù bị gỡ hòa trong hiệp một, U23 Việt Nam không hề nao núng. Đội bóng áo đỏ duy trì áp lực, kiên nhẫn chờ thời cơ và tung đòn kết liễu ở phút 87, qua đó khẳng định bản lĩnh của một tập thể đang vào phom.

Báo Hàn Quốc kết luận U23 Việt Nam nổi lên như một ứng viên đáng gờm tại giải, với dấu ấn chiến thuật rõ rệt, tinh thần thi đấu vững vàng và khả năng tận dụng cơ hội hiệu quả, những yếu tố làm nên "ma thuật của Kim Sang-sik".

