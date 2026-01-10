Báo Indonesia ấn tượng với U23 Việt Nam

Truyền thông Indonesia ca ngợi thành tích toàn thắng của U23 Việt Nam sau hai lượt trận tại VCK U23 châu Á 2026.

Tất cả bàn thắng trận U23 Việt Nam - U23 Kyrgyzstan Đêm 9/1, chiến thắng 2-1 nghẹt thở trước U23 Kyrgyzstan giúp U23 Việt Nam giành 6 điểm tuyệt đối, mở toang cánh cửa vào tứ kết U23 châu Á 2026.

Hôm 9/1, U23 Việt Nam giành chiến thắng 2-1 trước Kyrgyzstan ở lượt trận thứ hai bảng A, VCK U23 châu Á 2026. Kết quả này giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik có thêm cơ hội góp mặt ở vòng knock-out khi giành trọn 6 điểm sau hai lượt trận.

Bình luận sau trận đấu, tờ CNN Indonesia viết: “U23 Việt Nam giành chiến thắng đầy kịch tính trước Kyrgyzstan. Dù bị gỡ hòa, U23 Việt Nam vẫn là đội chơi tốt hơn và ghi bàn quyết định ở phút 87. Thắng lợi này giúp đại diện Đông Nam Á tiếp tục giữ ngôi đầu bảng A”.

Trong phần bình luận dưới bài viết, nhiều CĐV Indonesia bày tỏ sự thán phục trước thành tích của U23 Việt Nam. Một tài khoản nhận xét: “Không cần nhập tịch, Việt Nam vẫn cho thấy sức mạnh đáng gờm”. CĐV khác chia sẻ: “Tập thể này thi đấu ngày càng ăn ý sau tấm HCV SEA Games 33”.

Trong khi đó, trang Mureks của Indonesia cũng đưa ra đánh giá tích cực: “Chiến thắng 2-1 là bước tiến dài của U23 Việt Nam trên hành trình hướng tới tấm vé vào tứ kết. Bàn thắng ở phút 87 chính là cao trào của trận đấu”.

Ở lượt trận cuối, U23 Việt Nam sẽ chạm trán chủ nhà Saudi Arabia, trong khi Jordan chỉ phải gặp Kyrgyzstan, đội đã không còn nhiều mục tiêu phấn đấu. Dù đang nắm lợi thế lớn, U23 Việt Nam vẫn cần ít nhất một điểm trước Saudi Arabia để tự quyết định số phận của mình.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.