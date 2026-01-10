Dembele đòi mức lương khổng lồ của PSG

Làng bóng đá Pháp đang xôn xao trước thông tin liên quan đến tương lai của Ousmane Dembele tại PSG.

Dembele muốn hưởng thu nhập xứng đáng tại PSG. Ảnh: Reuters.

Theo Fichajes, PSG chủ động mở đàm phán gia hạn hợp đồng với Dembele, dù giao kèo hiện tại của anh vẫn còn thời hạn đến mùa hè năm 2028. Sau một mùa giải bùng nổ và bội thu danh hiệu, ban lãnh đạo PSG muốn sớm giữ chân trụ cột quan trọng nhất trong hệ thống của HLV Luis Enrique.

Tuy nhiên, quá trình thương thảo rơi vào bế tắc. PSG được cho là đã đưa ra đề nghị trị giá khoảng 30 triệu euro mỗi năm, nhưng phía đại diện của Dembele mong muốn mức đãi ngộ lên tới 60 triệu euro/năm, con số phá vỡ mọi giới hạn tài chính hiện tại của CLB.

Yêu cầu này phản ánh vị thế ngày càng lớn của Dembele tại PSG. Dưới thời HLV Enrique, cầu thủ chạy cánh sinh năm 1997 đóng vai trò trung tâm trong lối chơi, góp công lớn vào mùa giải đại thành công với cú ăn sáu danh hiệu.

Dù gặp không ít vấn đề thể lực, Dembele vẫn ghi dấu ấn với 6 bàn thắng và 4 kiến tạo mùa này, đồng thời liên tục tạo đột biến nhờ khả năng đi bóng và khuấy đảo hàng thủ đối phương.

Sự chậm trễ trong đàm phán lập tức thu hút sự chú ý từ các ông lớn bên ngoài nước Pháp. Nhiều CLB tại Premier League cùng các đội bóng ở Saudi Pro League được cho là đang theo sát tình hình, sẵn sàng đưa ra những lời đề nghị khổng lồ để thuyết phục Dembele ra đi.

Chiêu trò láu cá ở trận PSG thắng Barcelona Hôm 2/10, Achraf Hakimi ngăn cản pha ném biên nhanh của Alejandro Balde bên phía Barcelona, trong trận PSG thắng 2-1 ở vòng phân hạng Champions League 2025/26.