Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Dembele đòi mức lương khổng lồ của PSG

  • Thứ bảy, 10/1/2026 06:27 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Làng bóng đá Pháp đang xôn xao trước thông tin liên quan đến tương lai của Ousmane Dembele tại PSG.

Dembele muốn hưởng thu nhập xứng đáng tại PSG. Ảnh: Reuters.

Theo Fichajes, PSG chủ động mở đàm phán gia hạn hợp đồng với Dembele, dù giao kèo hiện tại của anh vẫn còn thời hạn đến mùa hè năm 2028. Sau một mùa giải bùng nổ và bội thu danh hiệu, ban lãnh đạo PSG muốn sớm giữ chân trụ cột quan trọng nhất trong hệ thống của HLV Luis Enrique.

Tuy nhiên, quá trình thương thảo rơi vào bế tắc. PSG được cho là đã đưa ra đề nghị trị giá khoảng 30 triệu euro mỗi năm, nhưng phía đại diện của Dembele mong muốn mức đãi ngộ lên tới 60 triệu euro/năm, con số phá vỡ mọi giới hạn tài chính hiện tại của CLB.

Yêu cầu này phản ánh vị thế ngày càng lớn của Dembele tại PSG. Dưới thời HLV Enrique, cầu thủ chạy cánh sinh năm 1997 đóng vai trò trung tâm trong lối chơi, góp công lớn vào mùa giải đại thành công với cú ăn sáu danh hiệu.

Dù gặp không ít vấn đề thể lực, Dembele vẫn ghi dấu ấn với 6 bàn thắng và 4 kiến tạo mùa này, đồng thời liên tục tạo đột biến nhờ khả năng đi bóng và khuấy đảo hàng thủ đối phương.

Sự chậm trễ trong đàm phán lập tức thu hút sự chú ý từ các ông lớn bên ngoài nước Pháp. Nhiều CLB tại Premier League cùng các đội bóng ở Saudi Pro League được cho là đang theo sát tình hình, sẵn sàng đưa ra những lời đề nghị khổng lồ để thuyết phục Dembele ra đi.

Chiêu trò láu cá ở trận PSG thắng Barcelona Hôm 2/10, Achraf Hakimi ngăn cản pha ném biên nhanh của Alejandro Balde bên phía Barcelona, trong trận PSG thắng 2-1 ở vòng phân hạng Champions League 2025/26.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Duy Luân

Dembele Dembele psg

    Đọc tiếp

    Saka nhan luong cao ky luc Arsenal hinh anh

    Saka nhận lương cao kỷ lục Arsenal

    2 giờ trước 06:13 10/1/2026

    0

    Bukayo Saka cam kết tương lai với Arsenal bằng cách đồng ý hợp đồng mới kéo dài 5 năm, cùng mức lương cao lịch sử CLB.

    Vien canh Amorim dan dat Man City hinh anh

    Viễn cảnh Amorim dẫn dắt Man City

    2 giờ trước 06:15 10/1/2026

    0

    Ruben Amorim có thể đảm nhận vị trí huấn luyện viên trưởng tại Manchester City sau khi Pep Guardiola rời đi.

    Gia dinh Beckham chao dao vi con trai ca hinh anh

    Gia đình Beckham chao đảo vì con trai cả

    2 giờ trước 06:14 10/1/2026

    0

    Mối quan hệ giữa Brooklyn Beckham và cha mẹ anh ngày một lạnh nhạt. Trong những ngày đầu năm mới, cuộc khủng hoảng giữa họ tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý