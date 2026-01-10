Gia đình Beckham chao đảo vì con trai cả

Mối quan hệ giữa Brooklyn Beckham và cha mẹ anh ngày một lạnh nhạt. Trong những ngày đầu năm mới, cuộc khủng hoảng giữa họ tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý.

Brooklyn Beckham và vợ xa lánh gia đình Beckham.

Theo Daily Mail, Brooklyn yêu cầu cha mẹ chỉ được liên lạc với anh qua luật sư. Con cả nhà Beckham nổi giận sau khi đọc các thông tin trên truyền thông về việc anh bị vợ, nữ diễn viên Nicola Peltz, kiểm soát.

Brooklyn cho rằng những thông tin tiêu cực kể trên xuất phát từ gia đình Beckham. Nguyên nhân xuất phát từ việc Nicola không được lòng David cùng Victoria Beckham.

Brooklyn và Peltz kết hôn tại Florida vào năm 2022, và rắc rối dường như bắt đầu từ đó. Peltz chọn mặc váy nhãn hiệu khác, thay vì mặc đồ do Victoria Beckham thiết kế. Điều này khơi mào căng thẳng giữa mẹ chồng và nàng dâu.

Sau đó là khoảnh khắc khó xử trong ngày cưới. Theo People, khi bạn bè của gia đình Beckham lên sân khấu biểu diễn một bài hát và mời Victoria chứ không phải Peltz, nàng dâu cả nhà Beckham cảm thấy tức giận và tủi thân.

Peltz được cho là rời khỏi lễ cưới trong nước mắt vì chứng kiến cảnh đó. Xích mích giữa vợ chồng Peltz và gia đình Beckham lại nổi lên khi David kỷ niệm sinh nhật lần thứ 50 vào tháng 5/2025.

Brooklyn và Peltz không tham gia bất kỳ hoạt động nào, anh cũng bỏ qua chuyến câu cá hàng năm của gia đình Beckham. Sau chuyến đi, David và Brooklyn lời qua tiếng lại trên mạng xã hội. Hiện tại, Brooklyn được cho là chặn tài khoản của cha mẹ trên Instagram.

Tất cả bàn thắng trận U23 Việt Nam - U23 Kyrgyzstan Đêm 9/1, chiến thắng 2-1 nghẹt thở trước U23 Kyrgyzstan giúp U23 Việt Nam giành 6 điểm tuyệt đối, mở toang cánh cửa vào tứ kết U23 châu Á 2026.