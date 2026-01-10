Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Gia đình Beckham chao đảo vì con trai cả

  • Thứ bảy, 10/1/2026 06:14 (GMT+7)
  • 9 phút trước

Mối quan hệ giữa Brooklyn Beckham và cha mẹ anh ngày một lạnh nhạt. Trong những ngày đầu năm mới, cuộc khủng hoảng giữa họ tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý.

Brooklyn Beckham và vợ xa lánh gia đình Beckham.

Theo Daily Mail, Brooklyn yêu cầu cha mẹ chỉ được liên lạc với anh qua luật sư. Con cả nhà Beckham nổi giận sau khi đọc các thông tin trên truyền thông về việc anh bị vợ, nữ diễn viên Nicola Peltz, kiểm soát.

Brooklyn cho rằng những thông tin tiêu cực kể trên xuất phát từ gia đình Beckham. Nguyên nhân xuất phát từ việc Nicola không được lòng David cùng Victoria Beckham.

Brooklyn và Peltz kết hôn tại Florida vào năm 2022, và rắc rối dường như bắt đầu từ đó. Peltz chọn mặc váy nhãn hiệu khác, thay vì mặc đồ do Victoria Beckham thiết kế. Điều này khơi mào căng thẳng giữa mẹ chồng và nàng dâu.

Sau đó là khoảnh khắc khó xử trong ngày cưới. Theo People, khi bạn bè của gia đình Beckham lên sân khấu biểu diễn một bài hát và mời Victoria chứ không phải Peltz, nàng dâu cả nhà Beckham cảm thấy tức giận và tủi thân.

Peltz được cho là rời khỏi lễ cưới trong nước mắt vì chứng kiến cảnh đó. Xích mích giữa vợ chồng Peltz và gia đình Beckham lại nổi lên khi David kỷ niệm sinh nhật lần thứ 50 vào tháng 5/2025.

Brooklyn và Peltz không tham gia bất kỳ hoạt động nào, anh cũng bỏ qua chuyến câu cá hàng năm của gia đình Beckham. Sau chuyến đi, David và Brooklyn lời qua tiếng lại trên mạng xã hội. Hiện tại, Brooklyn được cho là chặn tài khoản của cha mẹ trên Instagram.

Tất cả bàn thắng trận U23 Việt Nam - U23 Kyrgyzstan Đêm 9/1, chiến thắng 2-1 nghẹt thở trước U23 Kyrgyzstan giúp U23 Việt Nam giành 6 điểm tuyệt đối, mở toang cánh cửa vào tứ kết U23 châu Á 2026.

Kịch bản không tưởng để U23 Kyrgyzstan đi tiếp

Tối 9/1, U23 Kyrgyzstan thất bại 1-2 trước U23 Việt Nam và chỉ còn rất ít cơ hội để đi tiếp ở vòng chung kết U23 châu Á 2026.

7 giờ trước

U23 Việt Nam quá đáng sợ với 'bóng chết'

Tỷ lệ ghi bàn cao vượt trội của U23 Việt Nam từ các tình huống bóng cố định, bóng bổng khiến họ trở thành đối thủ đáng ngại với bất kỳ đối thủ nào ở cùng lứa tuổi.

7 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Brooklyn Beckham Victoria Beckham Nicola Peltz

    Đọc tiếp

    Vien canh Amorim dan dat Man City hinh anh

    Viễn cảnh Amorim dẫn dắt Man City

    8 phút trước 06:15 10/1/2026

    0

    Ruben Amorim có thể đảm nhận vị trí huấn luyện viên trưởng tại Manchester City sau khi Pep Guardiola rời đi.

    Saka nhan luong cao ky luc Arsenal hinh anh

    Saka nhận lương cao kỷ lục Arsenal

    10 phút trước 06:13 10/1/2026

    0

    Bukayo Saka cam kết tương lai với Arsenal bằng cách đồng ý hợp đồng mới kéo dài 5 năm, cùng mức lương cao lịch sử CLB.

    Real Madrid van noi khong voi HLV Alonso hinh anh

    Real Madrid vẫn nói không với HLV Alonso

    11 phút trước 06:11 10/1/2026

    0

    Ban lãnh đạo Real Madrid khẳng định lập trường kiên định với Xabi Alonso, rằng câu lạc bộ sẽ không thực hiện bất kỳ vụ ký hợp đồng nào trong kỳ chuyển nhượng tháng 1.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý