Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Saka nhận lương cao kỷ lục Arsenal

  • Thứ bảy, 10/1/2026 06:13 (GMT+7)
  • 11 phút trước

Bukayo Saka cam kết tương lai với Arsenal bằng cách đồng ý hợp đồng mới kéo dài 5 năm, cùng mức lương cao lịch sử CLB.

Saka chơi hơn 250 trận cho Arsenal, ghi 77 bàn và kiến tạo 78.

The Athletic tiết lộ Saka đồng ý ký hợp đồng mới với Arsenal. Tiền đạo người Anh dự kiến đặt bút chốt hợp đồng mới vào tháng 1.

Saka đồng ý giao kèo mới với Arsenal đến tháng 6/2031, cùng mức lương khoảng 18 triệu bảng/năm (trước thuế), tương đương hơn 350.000 bảng/tuần, con số cao nhất "Pháo thủ" hiện tại. Nếu tính cả các khoản thưởng, Saka cũng trở thành cầu thủ nhận lương cao nhất lịch sử Arsenal (370.000 - 390.000 bảng/tuần).

Người nhận lương cao thứ hai ở Arsenal hiện tại là tiền đạo Kai Havertz với thu nhập 280.000 bảng/tuần. Arsenal tin rằng việc tưởng thưởng cho Saka là thành quả phản ánh xứng đáng nỗ lực thi đấu của cầu thủ.

Saka đang là một trong những tiền đạo cánh hàng đầu châu Âu. Anh được CLB xem là trụ cột không chỉ vì màn trình diễn ấn tượng trên sân cỏ, mà còn bởi trưởng thành từ lò đào tạo CLB.

Saka sinh năm 2001, trưởng thành từ lò đào tạo nổi tiếng Hale End của Arsenal. Trước đó, Saka nhận được sự quan tâm từ nhiều CLB hàng đầu châu Âu như Man City hay Real Madrid. Song, mũi nhọn người Anh tin tưởng vào kế hoạch của HLV Arteta.

Tất cả bàn thắng trận U23 Việt Nam - U23 Kyrgyzstan Đêm 9/1, chiến thắng 2-1 nghẹt thở trước U23 Kyrgyzstan giúp U23 Việt Nam giành 6 điểm tuyệt đối, mở toang cánh cửa vào tứ kết U23 châu Á 2026.

Kịch bản không tưởng để U23 Kyrgyzstan đi tiếp

Tối 9/1, U23 Kyrgyzstan thất bại 1-2 trước U23 Việt Nam và chỉ còn rất ít cơ hội để đi tiếp ở vòng chung kết U23 châu Á 2026.

7 giờ trước

Đội trưởng U23 Kyrgyzstan nhận lời khen từ fan bóng đá Việt Nam

Dù thất bại trước U23 Việt Nam, tinh thần của cầu thủ mang áo số 4 của U23 Kyrgyzstan khiến fan Việt nể phục.

7 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Bukayo Saka Arsenal

    Đọc tiếp

    Cuu cau thu Chelsea can ke cai chet hinh anh

    Cựu cầu thủ Chelsea cận kề cái chết

    1 phút trước 06:22 10/1/2026

    0

    Cựu cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Chelsea, Lamisha Musonda, vừa khiến làng bóng đá bàng hoàng khi công khai tình trạng sức khỏe nguy kịch.

    Kich ban giup U23 Viet Nam di tiep hinh anh

    Kịch bản giúp U23 Việt Nam đi tiếp

    3 phút trước 06:21 10/1/2026

    0

    U23 Việt Nam đang nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào tứ kết VCK U23 châu Á 2026, nhưng cục diện bảng A chỉ ngã ngũ sau lượt trận cuối cùng với U23 Saudi Arabia.

    Vien canh Amorim dan dat Man City hinh anh

    Viễn cảnh Amorim dẫn dắt Man City

    8 phút trước 06:15 10/1/2026

    0

    Ruben Amorim có thể đảm nhận vị trí huấn luyện viên trưởng tại Manchester City sau khi Pep Guardiola rời đi.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý