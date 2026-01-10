Saka nhận lương cao kỷ lục Arsenal

Bukayo Saka cam kết tương lai với Arsenal bằng cách đồng ý hợp đồng mới kéo dài 5 năm, cùng mức lương cao lịch sử CLB.

Saka chơi hơn 250 trận cho Arsenal, ghi 77 bàn và kiến tạo 78.

The Athletic tiết lộ Saka đồng ý ký hợp đồng mới với Arsenal. Tiền đạo người Anh dự kiến đặt bút chốt hợp đồng mới vào tháng 1.

Saka đồng ý giao kèo mới với Arsenal đến tháng 6/2031, cùng mức lương khoảng 18 triệu bảng/năm (trước thuế), tương đương hơn 350.000 bảng/tuần, con số cao nhất "Pháo thủ" hiện tại. Nếu tính cả các khoản thưởng, Saka cũng trở thành cầu thủ nhận lương cao nhất lịch sử Arsenal (370.000 - 390.000 bảng/tuần).

Người nhận lương cao thứ hai ở Arsenal hiện tại là tiền đạo Kai Havertz với thu nhập 280.000 bảng/tuần. Arsenal tin rằng việc tưởng thưởng cho Saka là thành quả phản ánh xứng đáng nỗ lực thi đấu của cầu thủ.

Saka đang là một trong những tiền đạo cánh hàng đầu châu Âu. Anh được CLB xem là trụ cột không chỉ vì màn trình diễn ấn tượng trên sân cỏ, mà còn bởi trưởng thành từ lò đào tạo CLB.

Saka sinh năm 2001, trưởng thành từ lò đào tạo nổi tiếng Hale End của Arsenal. Trước đó, Saka nhận được sự quan tâm từ nhiều CLB hàng đầu châu Âu như Man City hay Real Madrid. Song, mũi nhọn người Anh tin tưởng vào kế hoạch của HLV Arteta.

