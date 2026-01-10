Viễn cảnh Amorim dẫn dắt Man City

Ruben Amorim có thể đảm nhận vị trí huấn luyện viên trưởng tại Manchester City sau khi Pep Guardiola rời đi.

Amorim có thể kế nhiệm Guardiola tại Manchester City không còn là điều bất ngờ.

Theo truyền thông Bồ Đào Nha, Amorim từng là một trong những ứng viên thay thế Pep tại Man City hai năm trước. A Bola tiết lộ với việc Hugo Viana đang giữ vai trò Giám đốc Thể thao tại Manchester City, khả năng Amorim đảm nhận vị trí huấn luyện viên trưởng Manchester City rất dễ xảy ra.

Điều này cũng giải thích việc Amorim vẫn ở lại Manchester và chưa vội về Bồ Đào Nha, dù ông vừa bị Manchester United sa thải. Viana và Amorim có mối quan hệ công việc lẫn cá nhân rất thân thiết.

Họ từng là đồng đội tại Braga. Sau đó, khi Viana làm Giám đốc Bóng đá của Sporting CP từ năm 2018, ông là người mời Amorim về làm huấn luyện viên trưởng vào tháng 3/2020. Để có được Amorim từ Braga, Viana thuyết phục Sporting CP trả một khoản phí giải phóng hợp đồng lớn.

Sự hợp tác ăn ý giữa hai người mang lại thành công vượt bậc cho Sporting CP. Các nguồn tin mô tả Viana và Amorim là những người bạn thân thiết, thường xuyên gặp gỡ và giao lưu với nhau ngoài cuộc sống. Amorim thậm chí từng công khai ca ngợi Viana là người mà "tất cả huấn luyện viên nên may mắn được làm việc cùng".

Hơn nữa, vợ của hai người cũng là đối tác kinh doanh trong lĩnh vực thiết kế nội thất, càng củng cố mối liên kết cá nhân giữa họ. Với nền tảng quan hệ vững chắc này, việc Viana ưu ái Amorim trong việc tìm kiếm người kế nhiệm Guardiola tại Manchester City không là điều bất ngờ.

Tất cả bàn thắng trận U23 Việt Nam - U23 Kyrgyzstan Đêm 9/1, chiến thắng 2-1 nghẹt thở trước U23 Kyrgyzstan giúp U23 Việt Nam giành 6 điểm tuyệt đối, mở toang cánh cửa vào tứ kết U23 châu Á 2026.