Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Viễn cảnh Amorim dẫn dắt Man City

  • Thứ bảy, 10/1/2026 06:15 (GMT+7)
  • 9 phút trước

Ruben Amorim có thể đảm nhận vị trí huấn luyện viên trưởng tại Manchester City sau khi Pep Guardiola rời đi.

Amorim có thể kế nhiệm Guardiola tại Manchester City không còn là điều bất ngờ.

Theo truyền thông Bồ Đào Nha, Amorim từng là một trong những ứng viên thay thế Pep tại Man City hai năm trước. A Bola tiết lộ với việc Hugo Viana đang giữ vai trò Giám đốc Thể thao tại Manchester City, khả năng Amorim đảm nhận vị trí huấn luyện viên trưởng Manchester City rất dễ xảy ra.

Điều này cũng giải thích việc Amorim vẫn ở lại Manchester và chưa vội về Bồ Đào Nha, dù ông vừa bị Manchester United sa thải. Viana và Amorim có mối quan hệ công việc lẫn cá nhân rất thân thiết.

Họ từng là đồng đội tại Braga. Sau đó, khi Viana làm Giám đốc Bóng đá của Sporting CP từ năm 2018, ông là người mời Amorim về làm huấn luyện viên trưởng vào tháng 3/2020. Để có được Amorim từ Braga, Viana thuyết phục Sporting CP trả một khoản phí giải phóng hợp đồng lớn.

Sự hợp tác ăn ý giữa hai người mang lại thành công vượt bậc cho Sporting CP. Các nguồn tin mô tả Viana và Amorim là những người bạn thân thiết, thường xuyên gặp gỡ và giao lưu với nhau ngoài cuộc sống. Amorim thậm chí từng công khai ca ngợi Viana là người mà "tất cả huấn luyện viên nên may mắn được làm việc cùng".

Hơn nữa, vợ của hai người cũng là đối tác kinh doanh trong lĩnh vực thiết kế nội thất, càng củng cố mối liên kết cá nhân giữa họ. Với nền tảng quan hệ vững chắc này, việc Viana ưu ái Amorim trong việc tìm kiếm người kế nhiệm Guardiola tại Manchester City không là điều bất ngờ.

Tất cả bàn thắng trận U23 Việt Nam - U23 Kyrgyzstan Đêm 9/1, chiến thắng 2-1 nghẹt thở trước U23 Kyrgyzstan giúp U23 Việt Nam giành 6 điểm tuyệt đối, mở toang cánh cửa vào tứ kết U23 châu Á 2026.

Kịch bản không tưởng để U23 Kyrgyzstan đi tiếp

Tối 9/1, U23 Kyrgyzstan thất bại 1-2 trước U23 Việt Nam và chỉ còn rất ít cơ hội để đi tiếp ở vòng chung kết U23 châu Á 2026.

7 giờ trước

U23 Việt Nam nhận 1,1 tỷ đồng sau 2 trận toàn thắng

Tối 9/1, niềm vui chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Kyrgyzstan tại VCK U23 châu Á 2026 được nối dài bằng phần thưởng từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

6 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Ruben Amorim Man City

    Đọc tiếp

    Cuu cau thu Chelsea can ke cai chet hinh anh

    Cựu cầu thủ Chelsea cận kề cái chết

    2 phút trước 06:22 10/1/2026

    0

    Cựu cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Chelsea, Lamisha Musonda, vừa khiến làng bóng đá bàng hoàng khi công khai tình trạng sức khỏe nguy kịch.

    Kich ban giup U23 Viet Nam di tiep hinh anh

    Kịch bản giúp U23 Việt Nam đi tiếp

    3 phút trước 06:21 10/1/2026

    0

    U23 Việt Nam đang nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào tứ kết VCK U23 châu Á 2026, nhưng cục diện bảng A chỉ ngã ngũ sau lượt trận cuối cùng với U23 Saudi Arabia.

    Gia dinh Beckham chao dao vi con trai ca hinh anh

    Gia đình Beckham chao đảo vì con trai cả

    10 phút trước 06:14 10/1/2026

    0

    Mối quan hệ giữa Brooklyn Beckham và cha mẹ anh ngày một lạnh nhạt. Trong những ngày đầu năm mới, cuộc khủng hoảng giữa họ tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý