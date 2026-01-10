Bóng đá Việt Nam áp đảo ở Đông Nam Á

Bức tranh vòng loại các giải đấu AFC trong năm 2025 phác họa rõ nét cục diện bóng đá Đông Nam Á, và Việt Nam cùng Thái Lan tiếp tục nổi lên như hai đầu tàu của khu vực.

Bóng đá Việt Nam liên tục vượt qua vòng loại các giải châu Á.

Năm 2025 chứng kiến 7 chiến dịch vòng loại khác nhau của châu lục, trải rộng từ cấp độ đội tuyển quốc gia, futsal đến các giải trẻ nam và nữ. Các đội ASEAN đều góp mặt, nhưng mức độ thành công lại có sự phân hóa rất rõ rệt.

Bóng đá Việt Nam gây ấn tượng mạnh nhất. Đội bóng áo đỏ vượt qua tới 6 vòng loại ở các mặt trận khác nhau, từ các giải trẻ cho đến cấp độ đội tuyển, qua đó khẳng định chiều sâu và sự ổn định của hệ thống đào tạo.

Đáng chú ý, Việt Nam vẫn còn nguyên cơ hội giành vé dự Asian Cup 2027, giải đấu danh giá nhất cấp độ đội tuyển châu lục. Thành tích cho thấy bóng đá Việt Nam không chỉ duy trì được vị thế ở khu vực, mà còn ngày càng tiệm cận mặt bằng châu Á.

Thái Lan xếp ngay phía sau với 5 chiến dịch vòng loại thành công. Điểm trừ duy nhất của "Voi chiến" là việc không thể vượt qua vòng loại Women’s Asian Cup, nhưng ở các mặt trận còn lại, đặc biệt là bóng đá nam và các đội trẻ, họ vẫn giữ được sức cạnh tranh cao.

Ở chiều ngược lại, khoảng cách trong khu vực ngày càng phân hóa. Brunei, Campuchia, Lào và Timor Leste bị loại ở tất cả vòng loại mà họ tham dự. Điều này phản ánh sự chênh lệch ngày một lớn về trình độ, cơ sở đào tạo và đầu tư giữa nhóm dẫn đầu và phần còn lại của khu vực.

Khi châu Á bước vào giai đoạn cao điểm của chu kỳ thi đấu 2026-2027, bóng đá Đông Nam Á đứng trước ngã rẽ quan trọng. Việt Nam và Thái Lan nắm trong tay cơ hội lớn để tiến thêm một nấc thang trên bản đồ bóng đá châu lục, trong khi các quốc gia khác buộc phải thay đổi mạnh mẽ nếu không muốn bị bỏ lại phía sau.

