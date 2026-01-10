Đội của diễn viên Hollywood tạo địa chấn ở FA Cup

Rạng sáng 10/1, Wrexham giành được chiến thắng lịch sử trước Nottingham Forest trên chấm luân lưu ở vòng ba FA Cup 2025/26.

Sau khi hai đội hòa 3-3 ở thời gian thi đấu chính thức và hiệp phụ, đội bóng từ EFL Championship (giải Hạng nhất Anh) tạo nên bất ngờ bằng cách loại đối thủ từ Premier League trong loạt đá luân lưu với tỷ số 4-3.

Đây là lần đầu tiên sau 26 năm, đội bóng từ xứ Wales mới lại đánh bại được một đội bóng ở Premier League tại FA Cup. Hiện tượng mới nổi của bóng đá Anh vài năm qua, dưới bàn tay lèo lái của diễn viên Hollywood, Ryan Reynolds, tiếp tục tạo nên bất ngờ.

Phong độ của Nottingham Forest tại giải đấu hàng đầu nước Anh từ đầu mùa chưa thuyết phục, họ chỉ đứng ngay trên khu vực xuống hạng, nhưng sự chênh lệch về cấp độ giải đấu với Wrexham vẫn rất lớn. Đội bóng của diễn viên Reynolds cũng chỉ là tân binh tại Championship mùa này.

Tuy nhiên, Wrexham chơi một trận đấu thông minh, kỷ luật và ghi liền hai bàn trong thời gian gần cuối hiệp một, nhờ các pha lập công từ Liberato Cacace và Ollie Rathbone.

Nottingham Forest gây thất vọng.

Sau giờ nghỉ, Igor Jesus rút ngắn tỷ số 1-2 cho đội khách, nhưng Dominic Hyam khôi phục lợi thế dẫn hai bàn cho Wrexham ở phút 74. Lúc này, Forest mới bừng tỉnh khi Callum Hudson-Odoi tỏa sáng với cú đúp ở những phút cuối để đưa trận đấu vào hiệp phụ.

Trong 30 phút hiệp phụ, không có nhiều tình huống đáng kể. Sau tiếng còi mãn cuộc, kết quả được quyết định bằng loạt đá luân lưu, nơi thủ môn Arthur Okonkwo của Wrexham thực hiện hai pha cứu thua quan trọng giúp đội nhà đi tiếp.

Jesus và Omari Hutchinson là hai tội đồ của Forest khi sút hỏng, trong khi Wrexham chỉ có một mình James McClean sút hỏng. Chung cuộc, Wrexham hạ đối thủ 4-3 trong loạt luân lưu.

Hy vọng của Wrexham về một mùa giải bất ngờ khác dưới sự sở hữu của các ông chủ Hollywood tiếp tục. Người ta rồi sẽ phải tiếp tục nhắc đến tên Wrexham, khi họ tiến vào vòng 4 FA Cup.