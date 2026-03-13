Hàng công tuyển Việt Nam - nội sa sút, nhập tịch lên ngôi?

Sự sa sút của hàng công nội tại V.League đang khiến bài toán tiền đạo ở đội tuyển Việt Nam nghiêng dần về các cầu thủ nhập tịch.

Xuân Son có thể lĩnh xướng hàng công tuyển Việt Nam ở những trận đấu sắp tới.

Phong độ của các chân sút nội tại V.League đang gây nhiều lo ngại. Vì thế, nếu các tiền đạo nhập tịch tiếp tục giữ vai trò chủ lực trên hàng công của đội tuyển Việt Nam, giống như cách “dòng máu ngoại” thống trị ở V.League, thì đó cũng không phải điều bất ngờ.

Khi các tiền đạo nội đồng loạt tịt ngòi

Cuộc đua Vua phá lưới V.League 2025/26 vẫn là sân chơi gần như riêng của các ngoại binh. Trước đây, người hâm mộ vẫn còn thấy vài cái tên mang dòng máu Việt thấp thoáng trong nhóm dẫn đầu. Nhưng khi mùa giải đã đi qua hơn nửa chặng đường, các chân sút nội thực thụ gần như hụt hơi, dù các ngoại binh cũng không phải lúc nào bùng nổ.

Hiện tại, Alan đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 13 pha lập công sau 14 trận. Trong nhóm đầu, cầu thủ mang 100% dòng máu Việt duy nhất là Hoàng Đức. Tuy nhiên, người hâm mộ khó kỳ vọng tiền vệ của Ninh Bình có thể cạnh tranh với các ngoại binh, bởi sở trường của anh là tổ chức lối chơi chứ không phải săn bàn.

Trong khi đó, nhiều tiền đạo nội từng được đánh giá cao lại sa sút đáng kể. Phạm Tuấn Hải mới có 3 bàn thắng và đã trải qua chuỗi 4 trận liên tiếp không ghi bàn. Pha lập công gần nhất của anh là vào lưới PVF-CAND ngày 4/11/2025.

Tiến Linh đang trải qua giai đoạn khô hạn bàn thắng.

Nguyễn Tiến Linh cũng chỉ có 3 bàn và đã 8 trận liền “im tiếng”. Tiền đạo trẻ Thanh Nhàn, người từng được kỳ vọng nhiều, cũng chỉ có 2 bàn. Lần gần nhất anh ghi bàn tại V.League là ngày 25/10/2025 trong trận gặp Ninh Bình.

Nguyễn Đình Bắc thậm chí còn gây thất vọng hơn khi chưa ghi được bàn nào kể từ đầu mùa. Đinh Thanh Bình, sau khi chuyển sang CA TP.HCM từ Ninh Bình, cũng vẫn đang loay hoay tìm bàn thắng đầu tiên.

Nguy cơ mất chỗ ở đội tuyển

Trong bóng đá hiện đại, nhiệm vụ ghi bàn không còn “khoán trắng” cho tiền đạo. Hàng tiền vệ nhiều khi cũng trở thành nguồn cung bàn thắng quan trọng. Tuy vậy, những tiền đạo có phong độ tốt vẫn luôn được ưu tiên hơn.

HLV Kim Sang Sik chắc chắn sẽ lựa chọn những cầu thủ có khả năng gây nguy hiểm trước khung thành đối phương. Trong bối cảnh các tiền đạo nội liên tục tịt ngòi, áp lực không nằm ở vị trí của nhà cầm quân người Hàn Quốc mà lại đè nặng lên chính các chân sút nội.

Bởi khi Tiến Linh hay Tuấn Hải không thể ghi bàn, ông Kim Sang Sik vẫn có những phương án thay thế khác. Đó là nguồn cầu thủ nhập tịch.

Thực tế, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Xuân Son đang sẵn sàng khoác áo đội tuyển Việt Nam trong trận gặp Malaysia sắp tới. Dù phong độ chưa đạt đỉnh cao như trước, Nguyễn Xuân Son vẫn được đánh giá cao hơn nhiều tiền đạo nội hiện nay.

Trong khi đó, Đỗ Hoàng Hên đang thể hiện phong độ ấn tượng trong màu áo Hà Nội. Anh không chỉ là một chân chuyền sáng tạo mà còn cho thấy khả năng ghi bàn đáng gờm.

Nếu đội tuyển Việt Nam sử dụng sơ đồ ba tiền đạo, khả năng hai vị trí thuộc về các cầu thủ nhập tịch là hoàn toàn có thể xảy ra. Và nếu điều đó trở thành hiện thực, đó sẽ là nỗi trăn trở với các tiền đạo nội.

Ở một góc độ nào đó, việc các chân sút nhập tịch chiếm vai trò chủ lực trên hàng công đội tuyển, giống như sự thống trị của ngoại binh tại V.League, có lẽ là một hệ quả tất yếu của phong độ hiện tại.