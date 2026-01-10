U23 Việt Nam khiến báo chí Trung Quốc thay đổi cách nhìn

Dưới góc nhìn của báo chí Trung Quốc, chiến thắng của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026 không còn được xem là hiện tượng nhất thời, mà là dấu hiệu của một tập thể trẻ đạt đến độ chín về tổ chức và bản lĩnh thi đấu.

Tất cả bàn thắng trận U23 Việt Nam - U23 Kyrgyzstan Đêm 9/1, chiến thắng 2-1 nghẹt thở trước U23 Kyrgyzstan giúp U23 Việt Nam giành 6 điểm tuyệt đối, mở toang cánh cửa vào tứ kết U23 châu Á 2026.

Dưới góc nhìn của báo chí Trung Quốc, U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026 đang được đánh giá như một tập thể trẻ đã vượt qua ranh giới của một hiện tượng. Thay vì nhìn vào kết quả đơn lẻ, truyền thông Trung Quốc tập trung nhiều hơn vào cấu trúc lối chơi, kỷ luật chiến thuật và bản lĩnh thi đấu mà đội bóng này đang thể hiện.

Các trang thể thao lớn như Sina Sports hay hệ thống tin tức 163 cho rằng U23 Việt Nam đang đi theo quỹ đạo phát triển bền vững. Điểm chung trong các bài phân tích là nhận định: đội bóng áo đỏ không phụ thuộc vào một vài cá nhân nổi bật, mà vận hành như một tập thể có tổ chức, với vai trò giữa các tuyến được phân công rõ ràng. Đây là yếu tố giúp họ duy trì sự ổn định trước những đối thủ có nền tảng thể lực và thể hình tốt hơn.

Theo Sina Sports, dấu ấn lớn nhất của U23 Việt Nam nằm ở cách tổ chức phòng ngự và chuyển đổi trạng thái. Đội bóng này không kiểm soát bóng dồn dập, nhưng luôn giữ được cự ly đội hình hợp lý, hạn chế tối đa không gian chơi bóng của đối thủ.

Khi có cơ hội, họ tỏ ra tỉnh táo và hiệu quả, đặc biệt ở những thời điểm mang tính bước ngoặt. Báo Trung Quốc gọi đây là “điểm khác biệt mang tính huấn luyện”, phản ánh dấu ấn rõ nét từ ban huấn luyện.

Khía cạnh tâm lý thi đấu cũng được truyền thông Trung Quốc nhấn mạnh. Nhiều bài viết nhận xét các cầu thủ trẻ Việt Nam thể hiện sự bình tĩnh và tự tin hiếm thấy ở một đội bóng đến từ Đông Nam Á.

Họ không tỏ ra nao núng trước sức ép của sân chơi châu lục, mà duy trì được nhịp độ, kỷ luật và sự tập trung trong suốt 90 phút. Theo Sina Sports, sự điềm tĩnh này là kết quả của quá trình cọ xát quốc tế kéo dài, chứ không phải yếu tố bộc phát.

Báo chí Trung Quốc xem U23 Việt Nam là một ẩn số khó lường của bảng đấu.

Đặt trong bức tranh chung của AFC U23 Asian Cup 2026, báo chí Trung Quốc xem U23 Việt Nam là một ẩn số khó lường của bảng đấu. Không ồn ào, không được xếp vào nhóm ứng viên hàng đầu, nhưng đội bóng này lại sở hữu thứ mà nhiều đội trẻ thiếu: sự thực dụng và tính tổ chức.

Một số cây bút Trung Quốc thậm chí thẳng thắn nhìn nhận khoảng cách giữa bóng đá trẻ Việt Nam và các nền bóng đá châu Á phát triển hơn đang dần được thu hẹp.

Truyền thông Trung Quốc không đề cập nhiều tới chiến thắng 2-1 của U23 Việt Nam trước U23 Kyrgyzstan hôm 9/1, nhưng có nhắc tới chiến thắng 2-0 của U23 Việt Nam trước U23 Jordan như một dẫn chứng cụ thể cho những đánh giá nói trên. Theo họ, kết quả này phản ánh đúng cục diện trên sân, không mang tính may rủi, và là minh chứng rõ ràng cho bản lĩnh cũng như mức độ hoàn thiện ngày càng cao của U23 Việt Nam tại sân chơi châu lục.