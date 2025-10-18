Trò hề của bóng đá Malaysia

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cam kết minh bạch tuyệt đối trong vụ 7 cầu thủ nhập tịch, nhưng cuộc họp báo kéo dài một giờ hôm 17/10 lại khiến người hâm mộ thêm hoang mang.

Mở đầu bằng lời hứa công khai mọi chi tiết, nhưng các quan chức FAM nhanh chóng né tránh hàng loạt câu hỏi then chốt về trách nhiệm cá nhân, tiến độ điều tra và quy mô của cuộc rà soát nội bộ.

Phó chủ tịch FAM Datuk S. Sivasundaram tuyên bố Liên đoàn "chịu hoàn toàn trách nhiệm" về sai sót hành chính, đồng thời kêu gọi công chúng kiên nhẫn khi một hội đồng độc lập đang được thành lập.

"Chúng tôi không giấu giếm điều gì", ông nói. "Cơ quan độc lập sẽ xem xét từng tài liệu, từng bước trong quy trình đăng ký, và những người liên quan sẽ bị xử lý. Nhưng chúng tôi không thể vội vàng mà làm sai quy trình".

Tuy nhiên, khi được hỏi hội đồng này gồm những ai, khi nào bắt đầu, và liệu kết quả có được công bố công khai hay không, ông Sivasundaram chỉ trả lời rằng cấu trúc "đang được hoàn thiện" và FAM "muốn làm đúng cách".

Tổng thư ký Noor Azman Rahman, người trực tiếp phụ trách hồ sơ cầu thủ, bị đình chỉ công tác. Khi được hỏi điều này có đồng nghĩa với việc ông bị quy trách nhiệm, Sivasundaram khẳng định đó "chỉ là biện pháp tạm thời để bảo đảm tính khách quan".

Theo kế hoạch, FAM gửi kháng cáo vào ngày 14/10, và FIFA dự kiến ra quyết định ngày 30/10. Còn cuộc điều tra độc lập vẫn "sẽ bắt đầu sớm", dù chưa công bố thành phần gồm có ai.

"Hai tuần sau khi án phạt được tuyên, những lời hứa minh bạch của FAM chưa đi kèm sự rõ ràng. Dư luận tiếp tục đặt câu hỏi FAM sẽ công khai điều gì và giấu điều gì?", tờ The New Straits Times chất vấn.

Theo quyết định của FIFA, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ, còn 7 cầu thủ gồm Hector Hevel, Joao Figueiredo, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Facundo Garces, Jon Irazabal và Gabriel Palmero bị treo giò 12 tháng do sai lệch trong hồ sơ đăng ký gốc.