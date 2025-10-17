Thời điểm FIFA phán quyết bóng đá Malaysia

FIFA sẽ đưa ra phán quyết chính thức về vụ việc tranh cãi liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia vào ngày 30/10.

Luật sư thể thao người Thụy Sĩ Serg Vittoz, đại diện pháp lý của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), khẳng định tổ chức này "không sai phạm" trong quá trình đăng ký cầu thủ và nộp đơn kháng cáo đúng hạn lên FIFA hôm 14/10, 18 ngày sau khi quyết định được ban hành (26/9).

"Chúng tôi nhận thông báo rằng Ủy ban kháng cáo FIFA sẽ ra quyết định vào ngày 30/10, và kết quả có thể được gửi đến các bên ngay trong ngày hoặc vài ngày sau đó", Vittoz cho biết. "Nếu FAM hoặc các cầu thủ không hài lòng với phán quyết, chúng tôi có quyền đưa vụ việc lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS). Quá trình này sẽ kéo dài thêm một thời gian".

Trong khi đó, Giám đốc Điều hành đội tuyển quốc gia Rob Friend lần đầu xuất hiện sau gần 3 tuần im lặng, nhằm làm rõ rằng ông không liên quan đến việc xác minh giấy tờ của 7 cầu thủ bị điều tra. Ông khẳng định bộ phận đội tuyển chỉ chịu trách nhiệm về chuyên môn, chiến thuật và thành tích thi đấu, còn toàn bộ hồ sơ, thủ tục đăng ký đều do FAM xử lý.

Đến nay, FAM giữ kín thông tin về lý lịch gia đình của 7 cầu thủ nhằm tránh làm ảnh hưởng tới cuộc điều tra đang diễn ra. Ngày 30/10 tới sẽ là thời khắc quyết định. Hoặc nhóm cầu thủ được gỡ án cấm và trở lại thi đấu hoặc sẽ cùng FAM tiếp tục cuộc chiến pháp lý ở cấp cao hơn.