Liên đoàn Bóng đá Malaysia: 'Việt Nam khiếu nại đầu tiên'

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) khẳng định không bất ngờ trước đơn khiếu nại lên FIFA, cáo buộc Malaysia sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện ở vòng loại Asian Cup 2027.

FAM hiện lo giải quyết án phạt nặng từ FIFA.

Liên đoàn Bóng đá Nepal (ANFA) chính thức gửi đơn đề nghị FIFA hủy kết quả thua 0-2 trước Malaysia hôm 25/3 tại sân Sultan Ibrahim, vì cho rằng đối thủ tung vào sân cầu thủ không hợp lệ. Đó là Hector Hevel, người trực tiếp ghi bàn trong trận đấu.

Theo FAM, hành động của Nepal nằm trong quy trình kháng cáo đang diễn ra và không có gì mới so với đơn khiếu nại trước đó của Việt Nam.

Quyền Chủ tịch FAM, ông Datuk Mohd Yusoff Mahadi, cho biết: "Tình huống khiếu nại của Nepal cũng giống Việt Nam. Tất cả đều liên quan tới 7 cầu thủ bị FIFA kết luận sai phạm. Vì thế, kết quả kháng cáo sẽ quyết định luôn số phận của cả hai trận gặp Việt Nam và Nepal".

Ông Yusoff nhấn mạnh FAM không xem nhẹ vụ việc, song trọng tâm lúc này là đảo ngược phán quyết kỷ luật của FIFA. "Chúng tôi không phớt lờ khiếu nại, nhưng ưu tiên số một là chờ kết quả kháng cáo. Nếu thắng, mọi vấn đề tự khắc được giải quyết", ông nói.

Hồi cuối tháng 9, FIFA ra án phạt nặng với FAM vì làm giả giấy tờ của 7 cầu thủ nhập tịch. Toàn bộ nhóm cầu thủ gồm Hevel, Joao Figueiredo, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Facundo Garces, Jon Irazabal và Gabriel Palmero đều bị cấm thi đấu một năm.

Nếu FIFA chấp nhận đơn khiếu nại, chiến thắng của Malaysia có thể bị hủy, kéo theo xáo trộn lớn ở bảng xếp hạng vòng loại Asian Cup 2027. Hiện tại, mỗi điểm số đều có thể định đoạt chiếc vé đi tiếp.