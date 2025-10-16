Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Khi nào FIFA phán quyết bóng đá Malaysia?

  • Thứ năm, 16/10/2025 09:20 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang bước vào giai đoạn then chốt trong cuộc chiến pháp lý với FIFA.

FIFA có thể mất 3 tháng để bác đơn kháng cáo của Malaysia.

Sau khi Malaysia chính thức nộp đơn kháng cáo vào ngày 15/10, hồ sơ vụ việc liên quan đến 7 cầu thủ bị treo giò vì nghi án gian lận hồ sơ đang được xem xét lại toàn diện. Theo quy trình, Ủy ban kháng cáo FIFA (FAC) có quyền giữ nguyên, giảm nhẹ hoặc hủy bỏ án phạt của Ủy ban kỷ luật (FDC) trước đó.

Thời hạn giải quyết không cố định, nhưng thực tế thường kéo dài từ 30 đến 60 ngày. Với tính chất phức tạp của vụ Malaysia, liên quan đến xác minh quốc tịch, hồ sơ giả và khả năng ảnh hưởng đến đội tuyển quốc gia, quá trình có thể kéo dài tới 3 tháng, thậm chí nửa năm nếu cần thêm bằng chứng hoặc mở phiên điều trần.

Năm 2016, nữ cầu thủ Camila Maria của Equatorial Guinea bị phát hiện dùng hai hộ chiếu khác nhau. Khi ấy, Camila bị cấm thi đấu 10 tháng, còn Liên đoàn FEGUIFUT bị loại khỏi vòng loại Olympic Rio 2016 và Tokyo 2020. Kháng cáo của FEGUIFUT bị FAC bác bỏ sau 3 tháng. Kịch bản này có thể lặp lại với Malaysia.

Nếu FAC giữ nguyên án phạt, FAM có 10 ngày để yêu cầu biên bản phúc thẩm và 21 ngày tiếp theo để kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS). Phán quyết của CAS là chung thẩm, có giá trị toàn cầu, khép lại toàn bộ quy trình trong hệ thống bóng đá quốc tế.

FIFA phan quyet Malaysia anh 1

AFC chỉ đưa ra án phạt dành cho Malaysia sau khi vụ việc được giải quyết dứt điểm.

Sau đó, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ xem xét liệu Malaysia có vi phạm quy định khu vực hay không. Các hình phạt như xử thua, phạt tiền hoặc cấm dự giải chỉ được áp dụng sau khi vụ việc được giải quyết dứt điểm, muộn nhất vào ngày 31/3/2026, thời điểm kết thúc vòng loại Asian Cup 2027.

Malaysia hiện đối diện nguy cơ bị loại khỏi Asian Cup, qua đó trải qua đợt khủng hoảng lớn nhất lịch sử. FIFA cáo buộc FAM nộp các tài liệu giả mạo liên quan đến tư cách thi đấu của 7 cầu thủ ra sân trong chiến thắng 4-0 trước Việt Nam ở vòng loại thứ ba Asian Cup 2027 vào ngày 10/6/2025.

FAM bị phạt hơn 438.000 USD, trong khi các cầu thủ liên quan cũng phải nộp phạt 2.500 USD/người và bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng.

Hiện tại, Malaysia vững vàng ngôi đầu bảng F với 12 điểm, hơn Việt Nam 3 điểm. Cánh cửa dự Asian Cup 2027 mở rộng cho "Những chú hổ vàng" nếu họ thoát án phạt của FIFA.

Cuốn tự truyện "Basta: My Life, My Truth" xuất bản năm 2019 của kể lại sự nghiệp Marco van Basten dưới góc nhìn thứ nhất. Huyền thoại người Hà Lan khép lại sự nghiệp ở tuổi 28 khi dính chấn thương mắt cá.

Minh Nghi

FIFA phán quyết Malaysia FIFA FIFA Kỷ luật Malaysia

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

