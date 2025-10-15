Malaysia kháng cáo FIFA vụ cầu thủ nhập tịch

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) chính thức nộp đơn kháng cáo lên FIFA liên quan đến vụ việc sai lệch hồ sơ của bảy cầu thủ nhập tịch, trong nỗ lực đảo ngược án phạt nặng nề được ban hành hồi đầu tháng.

Quyền Chủ tịch FAM, Datuk Yusoff Mahadi, xác nhận hồ sơ kháng cáo được gửi đi trước thời hạn chót sáng 15/10. Ông cho biết vụ việc được nhóm luật sư quốc tế do FAM chỉ định trực tiếp xử lý, với hồ sơ bổ sung “được chuẩn bị kỹ lưỡng, đầy đủ và có tính thuyết phục cao hơn”.

“Khi đã kháng cáo, tức là chúng tôi tin vào khả năng đạt kết quả tích cực. Mọi bước đi đều được thực hiện cẩn trọng, không vội vàng hay chịu áp lực. Đây là cơ hội thứ hai và FAM muốn tận dụng tối đa”, ông Yusoff nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 6/10, FIFA công bố chi tiết án kỷ luật đối với FAM và bảy cầu thủ gốc nước ngoài gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel. Cơ quan này xác định có vi phạm Điều 22 Bộ luật kỷ luật FIFA, liên quan đến việc giả mạo hoặc chỉnh sửa tài liệu chính thức trong quá trình đăng ký thi đấu.

Hậu quả, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 1,9 triệu ringgit), trong khi mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 franc và cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng. FAM cho rằng sự cố xuất phát từ lỗi hành chính kỹ thuật, chứ không phải hành vi cố ý.

Đáng chú ý, sau khi đơn kháng cáo được nộp, quốc kỳ Malaysia đã xuất hiện trở lại trên trang Transfermarkt cạnh tên bảy cầu thủ nói trên – động thái khiến dư luận tin rằng vụ việc đang chuyển hướng tích cực.

FIFA hiện chưa đưa ra phán quyết cuối cùng, song giới chuyên môn nhận định nếu kháng cáo thành công, đây sẽ là bước ngoặt quan trọng giúp Malaysia thoát án phạt lịch sử và ổn định lực lượng cho vòng loại Asian Cup 2027.