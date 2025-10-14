Tuyển Nepal muốn Việt Nam đi tiếp hơn Malaysia

Trợ lý HLV đội tuyển Nepal, Salyan Khadgi bày tỏ quan điểm về cơ hội đi tiếp của tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027.

Trợ lý HLV đội tuyển Nepal Salyan Khadgi.

“Đội tuyển Việt Nam và Malaysia là hai đội hàng đầu. Việt Nam xứng đáng và có nhiều cơ hội hơn. Ý của tôi cũng liên quan đến những vụ việc gần đây giữa FIFA và Malaysia. Nếu luật của FIFA được áp dụng thì kết quả những trận đấu trước sẽ thay đổi”, trợ lý HLV Salyan Khadgi chia sẻ.

Ở trận thua 0-1 trước Việt Nam trên sân Thống Nhất tối 14/10, ông Salyan Khadgi thay thế HLV trưởng Matt Ross chỉ đạo đội tuyển Nepal, do ông này bị treo giò sau khi nhận đủ 2 thẻ vàng.

Nói về trận đấu, trợ lý HLV tuyển Nepal khẳng định các cầu thủ thể hiện tinh thần chiến đấu đáng khen, chỉ thất bại vì tình huống phản lưới nhà. “Chúng tôi thi đấu tốt và kiên cường. Điều không may là có bàn phản lưới. Nhưng nhìn chung, toàn đội rất đáng khen về tinh thần, nhất là trong hiệp 2, chúng tôi còn tạo được một số cơ hội ghi bàn”, ông nói.

Trợ lý HLV Khadgi cho rằng đội tuyển Việt Nam thể hiện đúng đẳng cấp và cho thấy lý do họ được đánh giá cao nhất bảng.

“Đội tuyển Việt Nam chơi rất hay. Chúng tôi thi đấu tốt, kiên cường và tuân thủ chiến thuật của HLV trưởng. Điều tôi hài lòng là cầu thủ luôn muốn tiến lên, thi đấu với sự quả cảm và nhiệt huyết”, ông chia sẻ.

Tuy vậy, ông Khadgi cho biết nếu có cơ hội thi đấu trên sân nhà, Nepal sẽ nhập cuộc với tinh thần tấn công nhiều hơn. “Nepal thi đấu với chiến thuật rõ ràng, ưu tiên khâu phòng ngự. Nếu được chơi ở Nepal, mục tiêu của chúng tôi sẽ tấn công rõ ràng hơn chứ không chỉ phòng ngự", ông kết thúc buổi họp báo.