Tuyển Việt Nam lên hạng 110 thế giới

Tối 14/10, kết quả thắng 1-0 trước Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027 giúp tuyển Việt Nam tăng 3 bậc trên bảng xếp hạng thế giới.

Việt Nam trở lại top 110 thế giới.

Trên sân Thống Nhất, tuyển Việt Nam đánh bại Nepal 1-0 bằng pha phản lưới của đối thủ. Theo Footy Ranking, đội tuyển Việt Nam tăng 3 bậc, vươn lên vị trí thứ 110 trên bảng xếp hạng FIFA với tổng cộng 1.183,6 điểm, tăng 6,72 điểm so với trước trận đấu.

Tương tự, Malaysia cũng tăng một bậc, lên hạng 118 sau khi thắng ngược Lào với tỷ số 5-1. Tại bảng F, Malaysia duy trì khoảng cách 3 điểm với Việt Nam. Ở đợt tập trung vào tháng 11, tuyển Việt Nam sẽ đối đầu Lào, trước khi bước vào trận cầu quyết định với Malaysia vào tháng 3/2026.

Một đội tuyển khác của khu vực Đông Nam Á là Thái Lan cũng thăng hạng sau loạt trận tối 14/10. Nhờ chiến thắng 6-1 trước Đài Loan (Trung Quốc) trên sân khách, "Voi chiến" lên vị trí 96 thế giới. Hiện Thái Lan đứng nhì bảng F, cùng có 9 điểm so với Turkmenistan nhưng thua hiệu số.

Ngược lại, tuyển Indonesia tụt hạng FIFA và bị Malaysia vượt mặt sau 2 thất bại liên tiếp ở vòng loại bốn World Cup 2026 khu vực châu Á trước Saudi Arabia và Iraq. Đội bóng của HLV Patrick Kluivert mất khoảng 13,21 điểm, chỉ còn 1.144,73 điểm, qua đó tụt xuống hạng 122 thế giới, từ vị trí 118 trước đó.