Tuyển Việt Nam hoàn tất cú đúp chiến thắng trước Nepal

Sau trận thắng 3-1, tuyển Việt Nam tiếp tục đánh bại Nepal 1-0 ở bảng F vòng loại 3 Asian Cup 2027 diễn ra vào tối 14/10.

Do mưa lớn, ban tổ chức thông báo tạm hoãn 30 phút, theo đó bắt đầu lúc 20h ngày 14/10.

Ngay phút thứ 3, hàng thủ tuyển Việt Nam để lộ khoảng trống cho số 21, Manish Dangi thoát xuống đối mặt thủ môn. Thậm chí, Duy Mạnh còn bị trượt ngã trong pha tranh chấp. Dù vậy, vũng nước trước cầu môn khiến tiền đạo của Nepal không thể dứt điểm. Ngay lập tức, tuyển Việt Nam trong vị thế đội khách, có câu trả lời bằng cú sút chéo góc đưa bóng đi chệch cột trong gang tấc của Văn Vĩ.

Ở tình huống phạt góc kế tiếp, bàn mở tỷ số đến với tuyển Việt Nam sau pha dâng cao không chiến của Hiểu Minh. Cú đánh đầu của số 6 đưa bóng đập chân số 3 bên phía Nepal, đi vào lưới.

Phút 11, tỷ số suýt nâng lên 2-0 cho đoàn quân áo trắng. Tiến Linh có pha ngoặt bóng, trước khi tung cú sút hiểm hóc đưa bóng đi trúng xà.

Tuyển Việt Nam có khởi đầu thuận lợi. Ảnh: Anh Tiến.

Sau tình huống bỏ lỡ, Tiến Linh có pha làm tường, đặt Văn Vĩ vào vị trí thuận lợi. Tuy nhiên, cú sút chân trái của ngôi sao đang khoác áo CLB Nam Định lại đi vọt xà.

Phút 30, khung thành Nepal thêm một lần chao đảo. Văn Vĩ có khoảng trống nhưng cú sút vào góc gần của anh lại đưa bóng đi dội cột.

Hiệp một khép lại với liên tiếp những pha hãm thành của tuyển Việt Nam. Lê Phạm Thành Long, Văn Vĩ nỗ lực nhưng đều không thể thắng được thủ môn Kiran Chemjong.

Ngay đầu hiệp hai, tuyển Việt Nam đã uy hiếp khung thành Nepal. Duy Mạnh bất ngờ dâng cao, tung cú sút quyết đoán vào góc xa, buộc Chemjong phải vất vả đổ người cứu thua.

Ở chiều ngược lại, Nepal cũng bất ngờ đẩy cao đội hình và tạo ra khá nhiều sức ép lên hàng thủ đội bóng áo trắng. Dù vậy, nỗ lực của đại diện Nam Á vẫn chưa đủ để khiến Trần Trung Kiên phải trổ tài.

Tuyển Việt Nam vẫn chưa thể nới rộng cách biệt. Ảnh: Anh Tiến.

Phút 74, Chemjong đã bó tay trước cú sút quyết đoán của Đình Bắc. Dù vậy, bóng thêm một lần đi trúng cột. Tổng cộng, tuyển Việt Nam đã bị khung gỗ từ chối đến 3 bàn thắng ở trận đấu này.

Sau 19 lần dứt điểm nhưng chỉ có 1 bàn, tuyển Việt Nam suýt trả giá sau một thoáng lơ là nơi hàng thủ. Số 18 của Nepal áp sát khung thành nhưng cú sút của anh lại đưa bóng đi vọt xà.

Phút 90+2, Hai Long chọc khe để Đức Chiến đối mặt thủ môn. Số 13 dứt điểm iên tiếp nhưng bàn thắng thứ 2 vẫn ngoảnh mặt với tuyển Việt Nam. Đây đã là cú sút trúng đích thứ 11 từ đầu trận của đoàn quân áo trắng, nhưng chỉ một trong số đó trở thành bàn thắng.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik duy trì khoảng cách 3 điểm với Malaysia tại bảng F. Ở đợt tập trung vào tháng 11, tuyển Việt Nam sẽ đối đầu Lào, trước khi bước vào trận cầu quyết định với Malaysia vào tháng 3/2026.

Cục diện bảng F. Chỉ đội đứng đầu mới có vé dự Asian Cup.



Danh sách cầu thủ ra sân của tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF.