U17 nữ Việt Nam thắng 5-0 ở vòng loại châu Á

  • Thứ hai, 13/10/2025 19:44 (GMT+7)
  • 17 giờ trước

Tối 13/10 trên sân Bình Dương, tuyển U17 nữ Việt Nam khởi đầu hoàn hảo tại vòng loại giải U17 nữ châu Á 2026 khi đánh bại U17 nữ Guam với tỷ số 5-0 ở bảng D.

Đội nữ U17 nữ Việt Nam ra quân thuận lợi.

Bước vào trận ra quân, HLV Okiyama Masahiko bố trí sơ đồ 4-4-2, ưu tiên tốc độ và khả năng pressing ở tuyến đầu. Trước đối thủ Guam có thể hình vượt trội nhưng kỹ thuật còn hạn chế, các cô gái áo đỏ nhanh chóng làm chủ thế trận, tổ chức tấn công đa dạng ở hai biên.

Phải hơn 20 phút, hàng thủ dày đặc của Guam mới bị xuyên thủng. Phút 21, tiền đạo Minh Ánh mở tỷ số với pha dứt điểm góc hẹp quyết đoán. Không dừng lại ở đó, chân sút mang áo số 10 tiếp tục gây ấn tượng với cú vô-lê đẹp mắt ở phút 41, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

Hiệp hai chứng kiến thế trận một chiều khi U17 Việt Nam hoàn toàn áp đảo. Yến Nhi ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 54, trước khi Minh Ánh hoàn tất cú hat-trick bằng pha dứt điểm cận thành ở phút 72. Đến phút 86, Hồng Thái khép lại chiến thắng tưng bừng 5-0 cho đội tuyển Việt Nam.

Kết quả không chỉ giúp thầy trò HLV Okiyama khởi đầu suôn sẻ mà còn tạo lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào vòng chung kết U17 nữ châu Á 2026.

Ở lượt cuối, U17 nữ Việt Nam sẽ gặp U17 nữ Hồng Kông (Trung Quốc) ngày 17/10 cũng tại sân Bình Dương. Thế hệ cầu thủ trẻ giàu tiềm năng hứa hẹn sẽ lại có ngày thi đấu thăng hoa ở trận đấu này.

Minh Nghi

U17 nữ Việt Nam U17 nữ Việt Nam Guam vòng loại châu Á

