Các đội tự tin đua ngôi đầu bảng D vòng loại U17 nữ châu Á 2026

Ngày 13/10, bảng D vòng loại U17 nữ châu Á 2026 sẽ khởi tranh tại sân Gò Đậu (TP.HCM) với ba đội tham dự: U17 nữ Việt Nam, U17 nữ Hong Kong (Trung Quốc) và U17 nữ Guam.

Các HLV, cầu thủ của U17 Việt Nam, Guam và Hong Kong đều rất quyết tâm tại giải lần này. Ảnh: VFF.

Trước giờ bóng lăn, cả ba HLV đều thể hiện quyết tâm giành ngôi đầu bảng để đoạt vé vào VCK.

HLV Okiyama Masahiko của U17 nữ Việt Nam bày tỏ sự hài lòng về quá trình chuẩn bị, đặc biệt là chuyến tập huấn tại Đức. “Các cầu thủ có cơ hội tiếp cận nền bóng đá đẳng cấp, học hỏi nhiều về tốc độ và thể hình. Đây là hành trang quan trọng trước khi bước vào vòng loại”, ông chia sẻ. Nhà cầm quân người Nhật cho biết chưa có nhiều thông tin về đối thủ Guam nhưng khẳng định Việt Nam sẽ “thi đấu hết mình trong từng trận và mang đến cho khán giả lối chơi đẹp mắt.”

Đội trưởng Trần Thị An cũng gửi lời kêu gọi người hâm mộ tới sân cổ vũ: “Chúng em sẽ nỗ lực hết sức để có kết quả tốt nhất”.

Trong khi đó, HLV Chyna Ramirez của Guam xem giải đấu là cơ hội quý để xây dựng lại bóng đá nữ trẻ của đảo quốc này. “Chúng tôi biết Việt Nam rất mạnh, nhưng đã sẵn sàng cho thử thách với đấu pháp hợp lý”, bà nói. Cầu thủ Hope Hutapca khẳng định Guam chuẩn bị kỹ về thể lực và chiến thuật từ năm ngoái.

HLV Chan Shuk Chi của Hong Kong (Trung Quốc) cho biết đội bóng của bà có bước chạy đà hoàn hảo với chuyến tập huấn tại Thái Lan: “Các cầu thủ đang ở trạng thái tốt nhất và háo hức cho trận mở màn”.

Ba đội đều thể hiện sự tự tin và khát vọng, hứa hẹn mang đến những trận cầu sôi nổi tại bảng D - nơi tấm vé duy nhất dự VCK U17 nữ châu Á 2026 đang chờ chủ nhân xứng đáng.