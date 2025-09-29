Bóng đá Việt Nam đã đúng khi không chạy theo Indonesia, Malaysia

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã đúng khi kiên định với con đường đào tạo trẻ thay vì chiến lược nhập tịch cầu thủ để nhanh chóng nâng cấp đội hình như Indonesia hay Malaysia.

Những ngày qua, bóng đá Đông Nam Á rúng động khi Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) bị FIFA xử phạt nặng vì vi phạm quy định liên quan đến nhập tịch cầu thủ. Cơ quan quyền lực nhất của bóng đá thế giới phát hiện Malaysia sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch sai luật trong các trận đấu vòng loại Asian Cup 2027, trong đó có trận thắng 4-0 trước Việt Nam hồi tháng 6.

Theo án phạt, FAM phải nộp 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,5 tỉ đồng ), bảy cầu thủ liên quan bị cấm thi đấu 12 tháng và nộp phạt 2.000 franc Thụy Sĩ/người. Không chỉ thiệt hại về tài chính, đội tuyển Malaysia còn đứng trước nguy cơ bị hủy kết quả những trận đấu có sự góp mặt của các cầu thủ này, tức có thể bị xử thua 0-3 theo quy định kỷ luật của FIFA.

Những cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia đang bị FIFA điều tra.

Rủi ro của nhập tịch ồ ạt

Sự cố này không chỉ cảnh báo riêng Malaysia, mà còn đặt ra câu hỏi cho cả khu vực: liệu con đường nhập tịch ồ ạt có thật sự là giải pháp khôn ngoan? Indonesia những năm qua cũng lao vào xu hướng này, xây dựng đội tuyển với số lượng lớn cầu thủ gốc ngoại. Thành công ngắn hạn có thể thấy, nhưng về lâu dài rủi ro pháp lý, phụ thuộc vào cầu thủ nhập tịch và đánh mất bản sắc là rất lớn.

Trước đó, Indonesia cũng là quốc gia đi theo con đường nhập tịch ồ ạt. Họ nhanh chóng nâng cấp đội hình bằng việc bổ sung nhiều cầu thủ gốc châu Âu. Tuy nhiên, đi kèm với thành công ngắn hạn là những tranh cãi về tính bền vững, cũng như nỗi lo về sự thui chột của công tác đào tạo trẻ.

Sau trận thua 0-4 trước Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027, bóng đá Việt Nam từng bị áp lực trước những câu hỏi về kế hoạch nhập tịch cầu thủ. Khi đó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chia sẻ rằng "đã mất ngủ nhiều đêm để tìm ra giải pháp".

Và trong một lần phát biểu chính thức trước truyền thông, ông Trần Quốc Tuấn khẳng định quan điểm rõ ràng: “Bóng đá Việt Nam không chọn cách làm như Malaysia hay Indonesia. Chúng ta kiên định với chiến lược đào tạo trẻ, bền vững và có hệ thống. Đó là con đường dài hơi, nhưng chắc chắn mang lại hiệu quả và giúp Việt Nam giữ vững bản sắc”.

Kiên trì phát triển bằng nội lực

Khác với Malaysia và Indonesia, VFF kiên trì tập trung mạnh vào đào tạo trẻ, coi đó là nền tảng cho sự phát triển lâu dài. Những quả ngọt dần thành hình, bắt đầu từ lứa U17 Việt Nam để lại nhiều dấu ấn tại VCK U17 châu Á 2025 hồi tháng 4. Nhiều HLV và chuyên gia ghi nhận rằng lứa cầu thủ trẻ này cải thiện rõ rệt về thể lực, kỹ thuật và khả năng tư duy chiến thuật, nhờ được tập huấn bài bản trong nước và quốc tế.

Lứa U17 Việt Nam từng thắng và hòa U17 Nhật Bản trong hai lần đối đầu gần nhất.

Những thành công ở tuyến trẻ cũng đang dần hiện hữu khi các lứa U19, U20 và U23 có nhiều gương mặt triển vọng. Chính sách đầu tư liên tục từ giải U17, U19 đến việc cọ xát quốc tế giúp cầu thủ Việt Nam trưởng thành dần, thay vì phải trông chờ vào nguồn cầu thủ nhập tịch.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh: “Làm bóng đá cần kiên nhẫn. Con đường đào tạo trẻ có thể chậm nhưng chắc chắn hơn. Chúng ta hướng tới sự phát triển lâu dài, duy trì bản sắc, không chạy theo thành tích ngắn hạn bằng mọi giá”.

Nhìn từ những biến động ở Indonesia và án phạt nặng nề của Malaysia, có thể thấy việc chạy theo con đường nhập tịch ồ ạt tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sự phát triển bền vững.

Trong khi đó, VFF với chiến lược đầu tư căn cơ cho đào tạo trẻ đang chứng minh tính đúng đắn. Con đường này có thể mất nhiều thời gian, nhưng đó mới là nền tảng để bóng đá Việt Nam giữ vững bản sắc và tiến xa bằng chính nội lực.