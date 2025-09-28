Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
LĐBĐ Malaysia xác nhận sai sót trong khâu nhập tịch

  • Chủ nhật, 28/9/2025 19:14 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang chờ nhận bản phán quyết đầy đủ từ Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) trước khi tiến hành nộp đơn kháng cáo theo đúng quy trình và quy định.

Malaysia thừa nhận có sai sót kỹ thuật khi nhập tịch cho dàn cầu thủ.

Trong thông cáo phát đi tối 28/9, FAM thừa nhận có sai sót kỹ thuật trong quá trình nộp hồ sơ nhập tịch do bộ phận hành chính thực hiện. Tuy nhiên, tổ chức này khẳng định: "Những cầu thủ được nhập tịch đều là công dân Malaysia hợp pháp".

"FAM xem xét sự việc với tinh thần nghiêm túc. Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng các cầu thủ được đề cập đều là người Malaysia đúng theo pháp luật", Tổng thư ký FAM, ông Datuk Noor Azman Hj Rahman, nhấn mạnh.

Án phạt từ FIFA đang khiến bóng đá Malaysia rúng động. Bảy trụ cột bị treo giò 12 tháng, FAM bị phạt khoảng 10 tỷ đồng, đồng thời uy tín của nền bóng đá nước này chịu ảnh hưởng nặng nề.

Nhiều ý kiến trong nước, từ chính giới đến người hâm mộ, đều yêu cầu FAM hành động quyết liệt để bảo vệ quyền lợi cầu thủ, đồng thời lấy lại hình ảnh cho bóng đá Malaysia trong mắt khu vực và quốc tế.

Trường hợp xấu nhất, Malaysia có thể bị loại khỏi vòng loại Asian Cup 2027; hoặc thậm chí bị cấm tham dự các giải đấu quốc tế trong nhiều năm.

Hiện tại, Malaysia đứng đầu bảng F vòng loại Asian Cup 2027 với 6 điểm sau 2 lượt trận. Trong khi đó, tuyển Việt Nam xếp sau với 3 điểm ít hơn.

Malaysia nhập tịch cầu thủ 'siêu tốc', chỉ mất vài tuần

Facundo Garces bất ngờ khoác áo tuyển Malaysia trong thời gian ngắn kỷ lục, khiến dư luận đặt câu hỏi về quy trình nhập tịch của FAM.

4 giờ trước

Bóng dáng tổng thống Mỹ sau án phạt của FIFA với Malaysia

Ngày 26/9, FIFA bất ngờ công bố án phạt cực kỳ nghiêm khắc: treo giò bảy cầu thủ nhập tịch, đồng thời phạt LĐBĐ Malaysia vì “giả mạo và làm sai lệch tài liệu”.

6 giờ trước

Kịch bản xấu nhất dành cho tuyển Malaysia

Vụ việc FIFA kết luận 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia "gian lận giấy tờ" đang đe dọa tương lai của bóng đá nước này.

11 giờ trước

