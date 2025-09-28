Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Kịch bản xấu nhất dành cho tuyển Malaysia

  • Chủ nhật, 28/9/2025 09:29 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Vụ việc FIFA kết luận 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia "gian lận giấy tờ" đang đe dọa tương lai của bóng đá nước này.

Malaysia có thể bị cấm thi đấu quốc tế trong nhiều năm.

Tuyển Malaysia trở thành tâm điểm chú ý sau khi FIFA phát hiện việc sử dụng cầu thủ không đủ tư cách thi đấu tại vòng loại Asian Cup 2027. Theo quy định, bất kỳ đội tuyển nào vi phạm sẽ bị xử thua 0-3 trong các trận liên quan.

Điều này đồng nghĩa chiến thắng 2-0 trước Nepal (tháng 3) có thể bị xử thành thua 0-3. Ngoài ra, kết quả thắng 4-0 gây chấn động trước Việt Nam (tháng 6) cũng có thể bị hủy bỏ. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ được xử thắng 3-0.

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) nộp đơn kháng cáo và có 10 ngày để hoàn tất hồ sơ. Sau đó, FIFA sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng. Nếu đơn kháng cáo bị bác bỏ, tuyển Việt Nam sẽ hưởng lợi trong cuộc đua giành vé dự VCK Asian Cup 2027.

Sau khi có kết luận cuối cùng, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ tiến hành xử lý các vi phạm của FAM ở cấp độ châu lục. AFC xác nhận vụ việc của Malaysia được coi là "cực kỳ nghiêm trọng" và sẽ xem xét kỹ lưỡng tình hình.

Theo Asean Football, các kịch bản có thể xảy ra gồm Malaysia được trắng án; bị loại khỏi vòng loại Asian Cup 2027; hoặc trường hợp xấu nhất là bị cấm tham dự các giải đấu quốc tế trong nhiều năm.

Dư luận Malaysia lo ngại kịch bản bị cấm thi đấu có thể biến bóng đá nước này thành "vùng trắng" trên bản đồ châu lục. Hiện Malaysia dẫn đầu bảng F vòng loại Asian Cup 2027 với 6 điểm sau 2 lượt trận, hơn tuyển Việt Nam 3 điểm.

Đội La Liga gạch tên cầu thủ nhập tịch Malaysia

Đêm 27/9, Deportivo Alaves quyết định loại Facundo Garces khỏi đội hình thi đấu trận gặp Mallorca thuộc vòng 7 La Liga sau án phạt từ FIFA.

11 giờ trước

Bức ảnh Indonesia - FIFA gây tranh cãi trong vụ Malaysia nhập tịch

Tối 27/9, thái tử bang Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim gây chú ý khi đăng tải hình ảnh Chủ tịch FIFA - Gianni Infantino - thân thiết với Chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI) - Erick Thohir.

16 giờ trước

Malaysia nghi ngờ bàn tay lạ phía sau FIFA

Thái tử Johor (TMJ) công khai chỉ trích FIFA sau án phạt nặng dành cho FAM và bảy cầu thủ nhập tịch, đặt dấu hỏi về tính minh bạch trong quyết định và khẳng định Malaysia sẽ chiến đấu đến cùng.

18 giờ trước

Tiết lộ về HLV Park Hang-seo

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

Minh Nghi

Man City khong de bi ha be hinh anh

Man City không dễ bị hạ bệ

5 phút trước 10:30 28/9/2025

0

Sau tháng 8 đầy lo âu, Manchester City bước sang tháng 9 với nhiều ánh mắt nghi ngờ. Nhưng Pep Guardiola đã một lần nữa chứng minh: đừng bao giờ đánh giá thấp khả năng tái sinh của nhà vô địch.

Son Heung-min lam nen lich su hinh anh

Son Heung-min làm nên lịch sử

9 phút trước 10:26 28/9/2025

0

Sáng 28/9, Son Heung-min lập cú đúp giúp Los Angeles FC (LAFC) đánh bại St. Louis City với tỷ số 3-0 ở vòng 32 MLS.

Trong tai lai khien Premier League day song hinh anh

Trọng tài lại khiến Premier League dậy sóng

15 phút trước 10:19 28/9/2025

0

Cựu "vua áo đen" Keith Hackett chỉ trích trọng tài và VAR khi công nhận bàn thắng của Liverpool ở trận thua Crystal Palace 1-2 thuộc vòng 6 Ngoại hạng Anh tối 27/9.

