Kịch bản xấu nhất dành cho tuyển Malaysia

Vụ việc FIFA kết luận 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia "gian lận giấy tờ" đang đe dọa tương lai của bóng đá nước này.

Malaysia có thể bị cấm thi đấu quốc tế trong nhiều năm.

Tuyển Malaysia trở thành tâm điểm chú ý sau khi FIFA phát hiện việc sử dụng cầu thủ không đủ tư cách thi đấu tại vòng loại Asian Cup 2027. Theo quy định, bất kỳ đội tuyển nào vi phạm sẽ bị xử thua 0-3 trong các trận liên quan.

Điều này đồng nghĩa chiến thắng 2-0 trước Nepal (tháng 3) có thể bị xử thành thua 0-3. Ngoài ra, kết quả thắng 4-0 gây chấn động trước Việt Nam (tháng 6) cũng có thể bị hủy bỏ. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ được xử thắng 3-0.

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) nộp đơn kháng cáo và có 10 ngày để hoàn tất hồ sơ. Sau đó, FIFA sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng. Nếu đơn kháng cáo bị bác bỏ, tuyển Việt Nam sẽ hưởng lợi trong cuộc đua giành vé dự VCK Asian Cup 2027.

Sau khi có kết luận cuối cùng, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ tiến hành xử lý các vi phạm của FAM ở cấp độ châu lục. AFC xác nhận vụ việc của Malaysia được coi là "cực kỳ nghiêm trọng" và sẽ xem xét kỹ lưỡng tình hình.

Theo Asean Football, các kịch bản có thể xảy ra gồm Malaysia được trắng án; bị loại khỏi vòng loại Asian Cup 2027; hoặc trường hợp xấu nhất là bị cấm tham dự các giải đấu quốc tế trong nhiều năm.

Dư luận Malaysia lo ngại kịch bản bị cấm thi đấu có thể biến bóng đá nước này thành "vùng trắng" trên bản đồ châu lục. Hiện Malaysia dẫn đầu bảng F vòng loại Asian Cup 2027 với 6 điểm sau 2 lượt trận, hơn tuyển Việt Nam 3 điểm.