Bức ảnh Indonesia - FIFA gây tranh cãi trong vụ Malaysia nhập tịch

Tối 27/9, thái tử bang Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim gây chú ý khi đăng tải hình ảnh Chủ tịch FIFA - Gianni Infantino - thân thiết với Chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI) - Erick Thohir.

Hình ảnh khiến Indonesia bị nghi đứng sau vụ khiếu nại Malaysia nhập tịch.

Sự xuất hiện của ông Infantino và Thohir trong khung hình tươi cười ngay lập tức gây bão trên truyền thông. Hình ảnh này xuất hiện đúng thời điểm Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 tuyển thủ nhập tịch bị FIFA phạt nặng vì “giả mạo và làm sai lệch tài liệu”, càng khiến dư luận đặt dấu hỏi: liệu Indonesia có đứng sau tố cáo?

Thái tử bang Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim (TMJ), không ngần ngại bày tỏ sự hoài nghi. Ông thẳng thắn chất vấn: “FAM tuân thủ đầy đủ quy trình, hợp tác với FIFA và Chính phủ Malaysia. Chính FIFA trước đây từng phê duyệt, sao giờ lại thay đổi? Điều gì khiến họ đột ngột đưa ra án phạt? Có yếu tố bên ngoài nào tác động không?”.

Theo TMJ, điều khó chấp nhận là FIFA công bố án phạt mà không đưa ra lý do cụ thể, đồng thời vội vàng thông báo quyết định trong khi quy trình kháng cáo chưa hoàn tất. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi không hề lo sợ. Đây là thông điệp gửi tới những ai khó chịu trước sự vươn lên của bóng đá Malaysia.”

Trước đó, tối 26/9, FIFA đã phạt FAM cùng 7 cầu thủ nhập tịch liên quan vì hành vi gian lận giấy tờ. FAM có 10 ngày để yêu cầu bản án chi tiết và sau đó tiến hành kháng cáo.

Trong bối cảnh này, Malaysia vẫn đang dẫn đầu bảng F vòng loại Asian Cup 2027 với 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt trận, hơn tuyển Việt Nam 3 điểm. Tuy nhiên, án phạt bất ngờ từ FIFA có thể làm đảo lộn cục diện bảng đấu, thậm chí đe dọa trực tiếp cơ hội dự vòng chung kết của “Hổ Malaya”.