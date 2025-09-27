Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bức ảnh Indonesia - FIFA gây tranh cãi trong vụ Malaysia nhập tịch

  • Thứ bảy, 27/9/2025 18:42 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tối 27/9, thái tử bang Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim gây chú ý khi đăng tải hình ảnh Chủ tịch FIFA - Gianni Infantino - thân thiết với Chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI) - Erick Thohir.

Hình ảnh khiến Indonesia bị nghi đứng sau vụ khiếu nại Malaysia nhập tịch.

Sự xuất hiện của ông Infantino và Thohir trong khung hình tươi cười ngay lập tức gây bão trên truyền thông. Hình ảnh này xuất hiện đúng thời điểm Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 tuyển thủ nhập tịch bị FIFA phạt nặng vì “giả mạo và làm sai lệch tài liệu”, càng khiến dư luận đặt dấu hỏi: liệu Indonesia có đứng sau tố cáo?

Thái tử bang Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim (TMJ), không ngần ngại bày tỏ sự hoài nghi. Ông thẳng thắn chất vấn: “FAM tuân thủ đầy đủ quy trình, hợp tác với FIFA và Chính phủ Malaysia. Chính FIFA trước đây từng phê duyệt, sao giờ lại thay đổi? Điều gì khiến họ đột ngột đưa ra án phạt? Có yếu tố bên ngoài nào tác động không?”.

Theo TMJ, điều khó chấp nhận là FIFA công bố án phạt mà không đưa ra lý do cụ thể, đồng thời vội vàng thông báo quyết định trong khi quy trình kháng cáo chưa hoàn tất. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi không hề lo sợ. Đây là thông điệp gửi tới những ai khó chịu trước sự vươn lên của bóng đá Malaysia.”

Trước đó, tối 26/9, FIFA đã phạt FAM cùng 7 cầu thủ nhập tịch liên quan vì hành vi gian lận giấy tờ. FAM có 10 ngày để yêu cầu bản án chi tiết và sau đó tiến hành kháng cáo.

Trong bối cảnh này, Malaysia vẫn đang dẫn đầu bảng F vòng loại Asian Cup 2027 với 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt trận, hơn tuyển Việt Nam 3 điểm. Tuy nhiên, án phạt bất ngờ từ FIFA có thể làm đảo lộn cục diện bảng đấu, thậm chí đe dọa trực tiếp cơ hội dự vòng chung kết của “Hổ Malaya”.

Malaysia nghi ngờ bàn tay lạ phía sau FIFA

Thái tử Johor (TMJ) công khai chỉ trích FIFA sau án phạt nặng dành cho FAM và bảy cầu thủ nhập tịch, đặt dấu hỏi về tính minh bạch trong quyết định và khẳng định Malaysia sẽ chiến đấu đến cùng.

4 giờ trước

Từ thảm họa Malaysia đến cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam

Bóng đá Đông Nam Á vừa trải qua một cơn chấn động khi LĐBĐ Malaysia (FAM) cùng 7 cầu thủ nhập tịch bị FIFA tuyên phạt nặng vì gian lận hồ sơ và điều này có tác động đến chúng ta.

5 giờ trước

Indonesia bị nghi đứng sau vụ khiếu nại Malaysia nhập tịch

Phóng viên Zulhelmi Zainal Azam của Astro Arena cho rằng có "thế lực nước ngoài" tìm cách can thiệp nhằm làm suy yếu tuyển quốc gia Malaysia.

9 giờ trước

Tiết lộ về HLV Park Hang-seo

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

Minh Nghi

Malaysia tố Indonesia

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

Đọc tiếp

AFC len tieng sau an phat cua Malaysia hinh anh

AFC lên tiếng sau án phạt của Malaysia

40 phút trước 20:12 27/9/2025

0

LĐBĐ châu Á (AFC) vừa phát đi thông báo chính thức liên quan đến quyết định kỷ luật của FIFA dành cho Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch.

