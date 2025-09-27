Malaysia nghi ngờ bàn tay lạ phía sau FIFA

Thái tử Johor (TMJ) công khai chỉ trích FIFA sau án phạt nặng dành cho FAM và bảy cầu thủ nhập tịch, đặt dấu hỏi về tính minh bạch trong quyết định và khẳng định Malaysia sẽ chiến đấu đến cùng.

Hàng loạt cầu thủ nhập tịch của Malaysia đang vướng rắc rối.

Bóng đá Malaysia vừa rúng động khi Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đưa ra án phạt nặng nề đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và bảy cầu thủ nhập tịch, với cáo buộc sử dụng giấy tờ giả mạo trong quá trình đăng ký thi đấu. Quyết định này không chỉ khiến FAM mất 1,8 triệu ringgit, mà còn đẩy đội tuyển quốc gia vào cuộc khủng hoảng niềm tin chưa từng có.

Trong bối cảnh dư luận chưa kịp lắng xuống, Thái tử bang Johor (TMJ), Tunku Ismail Sultan Ibrahim - cựu Chủ tịch FAM giai đoạn 2017-2018 - lên tiếng mạnh mẽ, đặt dấu hỏi về tính minh bạch trong cách FIFA xử lý vụ việc.

Trên trang cá nhân, TMJ cho rằng FIFA từng phê duyệt hồ sơ nhập tịch cho các cầu thủ, vậy tại sao nay lại đảo ngược quyết định. Ông nhấn mạnh: “FIFA đã phê chuẩn trước đó, vậy điều gì đã xảy ra khiến họ thay đổi lập trường? Liệu có tác động từ bên ngoài?”.

Không dừng lại ở đó, Thái tử Johor còn chất vấn sự công bằng khi FIFA vội vàng công bố án phạt trong khi quá trình kháng cáo chưa hoàn tất. Theo ông, việc trừng phạt trước khi các bên được quyền biện minh là hành động “quá sớm và thiếu công bằng”.

Phát biểu đáng chú ý nhất chính là câu hỏi ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý: “Ai đã ở New York?” - gợi mở khả năng có những cuộc gặp gỡ hoặc tác động hậu trường dẫn tới quyết định gây tranh cãi.

Cùng với việc chỉ trích FIFA, TMJ còn khẳng định FAM cần nhanh chóng xúc tiến thủ tục kháng cáo. Ông cho biết trong tay có tài liệu xác nhận từ Cục Đăng ký Quốc gia Malaysia, khẳng định các cầu thủ nhập tịch có cơ sở pháp lý rõ ràng.

Thông điệp cuối cùng mà Thái tử gửi đi mang tính hiệu triệu: “Đã chiến đấu thì phải chiến đấu. Hãy dũng cảm, vì chúng ta đang ở phía đúng”. Đây không chỉ là lời kêu gọi dành cho FAM, mà còn là sự trấn an tinh thần người hâm mộ Malaysia, những người đang cảm thấy bị tổn thương danh dự sau án phạt nặng nề.

Bóng đá Malaysia vừa bị FIFA phạt nặng.

Theo thông báo chính thức, FIFA cáo buộc FAM nộp hồ sơ sai sự thật, qua đó giúp bảy cầu thủ nhập tịch đủ điều kiện ra sân trong trận thắng 4-0 trước Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027. Căn cứ Điều 22 Bộ luật Kỷ luật, tổ chức này quyết định phạt FAM 350.000 CHF (tương đương 1,8 triệu ringgit), đồng thời cấm bảy cầu thủ tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng và phạt bổ sung mỗi người 2.000 CHF.

Danh sách cầu thủ bị treo giò gồm: Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui và Héctor Alejandro Hevel Serrano. Đây đều là những trụ cột của Harimau Malaya trong hành trình vòng loại vừa qua.

Án phạt không chỉ khiến Malaysia mất lực lượng chủ chốt trong hơn một năm, mà còn kéo theo hệ lụy về uy tín quốc tế. Nhiều tờ báo trong khu vực mô tả đây là “cơn địa chấn” đối với bóng đá Malaysia, thậm chí ảnh hưởng đến cơ hội dự Asian Cup 2027.

Trong khi đó, phản ứng của TMJ được xem như “lời đáp trả” chính thức đầu tiên từ nội bộ bóng đá Malaysia, mở ra một cuộc tranh luận sôi nổi về sự minh bạch trong các quyết định của FIFA.

Cuộc chiến pháp lý giữa FAM và FIFA nhiều khả năng sẽ còn kéo dài. Song ở thời điểm hiện tại, điều còn lại với người hâm mộ Malaysia là một vết thương danh dự sâu sắc – và một câu hỏi vẫn treo lơ lửng: “Ai đã ở New York?”