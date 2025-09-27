Quan chức Malaysia đối diện án tù vì bê bối nhập tịch

Hành vi làm giả giấy tờ trong quá trình nhập tịch cầu thủ Malaysia có thể khiến những người liên quan bị truy tố hình sự trong nước.

Malaysia vướng bê bối nhập tịch 7 cầu thủ. Ảnh: FAM

Zamri Ibrahim, luật sư có hơn 30 năm kinh nghiệm, nhận định hành vi làm giả tài liệu không đơn thuần là vi phạm quy định thể thao mà là tội danh hình sự theo Bộ luật Hình sự Malaysia.

Trao đổi với Timesport, ông Zamri khẳng định: “Khi nói đến làm giả giấy tờ và gian lận, đây là vấn đề hình sự. Nó liên quan đến việc một hoặc nhiều cá nhân đạt được lợi ích bằng hành vi lừa dối".

Ông Zamri cũng cho biết hành vi này có thể bị xử lý theo Điều 420 của Bộ luật Hình sự Malaysia, quy định tội lừa đảo với mức án từ 1 đến 10 năm tù kèm phạt tiền. Ngoài ra, Điều 468 về hành vi làm giả tài liệu để gian lận cũng có thể được áp dụng, với khung hình phạt tối đa 7 năm tù.

“Những người liên quan phải chịu trách nhiệm. Với bất kỳ ai bị phát hiện có tội, đó sẽ là nỗi hổ thẹn đối với đất nước", ông Zamri nhấn mạnh.

Những cá nhân hoặc tổ chức bị phát hiện có tội sẽ phải đối diện án tù.

Tuy nhiên, để quy trình pháp lý được kích hoạt, ông cho rằng cần có một báo cáo chính thức gửi đến cơ quan cảnh sát. “Khi báo cáo được nộp, quá trình điều tra hình sự mới được tiến hành. Mục tiêu là xác định ai là người thực sự vi phạm, một hay nhiều cá nhân", ông nói thêm.

Dù Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) chịu sự trừng phạt từ FIFA, ông Zamri nhận định các cơ quan chức năng hoàn toàn có thể mở cuộc điều tra độc lập nếu thấy cần thiết. Theo ông, đây là vụ việc “nghiêm trọng và không thể bỏ qua”.

Hôm 26/9, FIFA công bố kết luận điều tra liên quan đến việc FAM làm giả giấy tờ của 7 cầu thủ nhập tịch trong quá trình đăng ký thi đấu tại vòng loại Asian Cup 2027. Theo đó, FAM bị phạt hơn 438.000 USD , trong khi các cầu thủ liên quan cũng phải nộp phạt hơn 2.500 USD /người và bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng.

