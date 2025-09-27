Báo Malaysia ‘mù thông tin’ về dàn cầu thủ nhập tịch

Truyền thông Malaysia đặt dấu hỏi về gốc gác của các cầu thủ nhập tịch vừa dính bê bối làm giả giấy tờ.

Danh tính 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia vừa nhận án phạt cấm thi đấu 12 tháng từ FIFA gồm: Gabriel Arrocha, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Iraurgui và Hector Hevel.

Sau thông báo chính thức của FIFA hôm 26/9, tờ Malay Mail nhanh chóng đặt lại vấn đề về nguồn gốc của nhóm cầu thủ này. Đáng chú ý, tờ báo này còn không chắc chắn về lai lịch thật sự của tiền vệ tấn công Hector Hevel.

“Thông tin về sự nghiệp và gốc gác của cầu thủ này chưa được công bố rộng rãi”, Malay Mail viết.

Hevel trong lễ ra mắt tuyển Malaysia.

Thông tin này lập tức làm dấy lên tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều CĐV Malaysia tỏ ra phẫn nộ khi ngay cả truyền thông trong nước cũng không xác định rõ được nguồn gốc các cầu thủ nhập tịch.

Một CĐV bình luận: “FAM (Liên đoàn bóng đá Malaysia) đang hủy hoại nền bóng đá nước nhà”. Một tài khoản khác viết: “FAM có quá nhiều điều mờ ám khi nhập tịch cầu thủ. Chưa chắc họ có gốc gác Malaysia thật sự”.

Một trường hợp khác gây tranh cãi là hậu vệ Gabriel Arrocha. Malay Mail viết: “Anh khai rằng mình có nguồn gốc tổ tiên Malaysia, song chi tiết cũng chưa được công bố rõ ràng và đang là đối tượng điều tra”.

Facundo Garces, cầu thủ nhập tịch đang thi đấu cho Alaves tại La Liga, cũng từng vướng tranh cãi về lai lịch hồi tháng 8. Thời điểm đó, Garces cho biết anh đủ điều kiện khoác áo Malaysia nhờ “cụ” của mình.

Tuy nhiên, sau khi bị dư luận hoài nghi, Garces nhanh chóng giải thích rằng đó chỉ là lỗi dịch thuật. Mối liên hệ thực sự giữa anh với Malaysia "xuất phát từ đời ông chứ không phải cụ".

Garces gây hoang mang về gốc gác Malaysia.

Một chi tiết khác gây chú ý là việc Garces được hậu thuẫn lớn trong quá trình nhập tịch. Malay Mail cho biết trung vệ 26 tuổi này được cấp quốc tịch Malaysia chóng vánh vào ngày 2/6, chỉ vài ngày trước khi ra sân trong trận gặp Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027.

Cũng theo Malay Mail, hai cầu thủ Imanol Machuca và Jon Iraurgui khẳng định “có mẹ sinh sống ở Sabah” (một bang của Malaysia). Trong khi đó, Joao Figueiredo - cầu thủ nhập tịch từ Brazil - được cho là “có bà ngoại ở vùng Negeri Sembilan”.

Sau khi nhận án phạt từ FIFA, FAM khẳng định sẽ kháng cáo. Liên đoàn này cho rằng quá trình nhập tịch các cầu thủ “đều tuân thủ theo hướng dẫn của FIFA”. Tuy nhiên, phán quyết chính thức của FIFA khiến dư luận đặt nhiều nghi vấn về tính hợp pháp của các hồ sơ liên quan.

Bê bối nhập tịch này không chỉ đẩy FAM vào thế khó mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của đội tuyển quốc gia Malaysia trên đấu trường quốc tế.

