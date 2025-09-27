Báo chí Malaysia xấu hổ vì bê bối nhập tịch

Truyền thông Malaysia đồng loạt chỉ trích Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) sau bê bối khiến FIFA ra án phạt nặng.

Dàn cầu thủ nhập tịch của Malaysia bị cấm thi đấu. Ảnh: FAM

Hôm 26/9, FIFA công bố kết luận điều tra liên quan đến việc FAM làm giả giấy tờ của 7 cầu thủ nhập tịch trong quá trình đăng ký thi đấu tại vòng loại Asian Cup 2027. Theo đó, FAM bị phạt hơn 438.000 USD , trong khi các cầu thủ liên quan cũng phải nộp phạt 2.500 USD /người và bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng.

Thay vì bênh vực, các tờ báo lớn tại Malaysia đồng loạt xem đây là vụ việc ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh quốc gia và là “vết nhơ khó gột rửa” của nền bóng đá nước này.

New Straits Times (NST) – một trong những nhật báo uy tín nhất Malaysia – đăng bài với tiêu đề thẳng thắn: “Hành vi làm giả đáng xấu hổ: FIFA phạt nặng FAM và các cầu thủ liên quan”. NST nhận định rằng đây là cú đấm mạnh vào uy tín ở đấu trường quốc tế của bóng đá Malaysia, đồng thời khẳng định "không thể đổ lỗi cho bất kỳ yếu tố bên ngoài nào ngoài sai phạm nội bộ".

Bảy cầu thủ dính líu đến vụ làm giả giấy tờ của FAM.

Tờ The Star cũng tiếp cận sự việc theo cách trực diện. Trang này giật tít: “FIFA trừng phạt nặng FAM vì làm giả tài liệu của bảy cầu thủ nhập tịch”, nhấn mạnh rằng không có lý do nào có thể biện minh cho hành vi gian dối ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Nhiều tờ báo địa phương khác đồng loạt chỉ trích gay gắt, xem sự việc là “cú sốc khó chấp nhận” và “không thể che giấu”. Giới truyền thông gọi đây là bài học đắt giá cho FAM.

Hiện tại, FAM không chỉ đối mặt với án phạt từ FIFA mà còn chịu sức ép lớn từ dư luận trong nước. Nhiều ý kiến yêu cầu minh bạch quá trình điều tra nội bộ và xử lý trách nhiệm các cá nhân liên quan.

Một số nhà phân tích nhận định bê bối này sẽ còn kéo dài và kéo theo nhiều hệ lụy, từ niềm tin của người hâm mộ cho đến công tác tổ chức bóng đá chuyên nghiệp ở Malaysia.

Cận cảnh sân vận động hơn 50 triệu USD của CLB giàu nhất Đông Nam Á Sân Sultan Ibrahim của JDT được xem là một trong những sân đấu bóng đá hiện đại nhất Malaysia và Đông Nam Á.