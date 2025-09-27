Truyền thông thế giới rúng động trước án phạt của Malaysia

Truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin về quyết định treo giò 7 cầu thủ Malaysia vì gian lận hồ sơ, biến scandal nhập tịch thành tâm điểm chú ý của bóng đá thế giới.

Làng túc cầu dậy sống với phán quyết dành cho Malaysia.

Tờ Notimerica thuộc Europa Press của hãng thông tấn Tây Ban Nha giật tít: "FIFA treo giò 7 cầu thủ Malaysia vì gian lận hồ sơ". Bản tin nhấn mạnh trong số này có hậu vệ Facundo Garces của Deportivo Alaves và Gabriel Palmero - cầu thủ thuộc biên chế CD Tenerife đang khoác áo Unionistas de Salamanca, đều bị cấm thi đấu vì sử dụng giấy tờ giả để khoác áo tuyển Malaysia.

Hãng Reuters gọi đây là "quả bom" với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), khi cơ quan này bị phát hiện vi phạm nghiêm trọng quy định về tư cách cầu thủ. Reuters cũng nêu chi tiết hai cầu thủ nhập tịch Rodrigo Holgado và Joao Figueiredo ghi bàn trong chiến thắng 4-0 của Malaysia trước Việt Nam vào tháng 6/2025.

Tờ Daily Sports đăng bài viết với tiêu đề: "FIFA treo giò 3 cầu thủ gốc Argentina thi đấu cho Malaysia", đồng thời cho biết các CLB chủ quản đang chờ đợi thông báo chính thức. Bản tin nhấn mạnh khả năng kháng cáo vẫn còn, nhưng hiện tại các cầu thủ bị cấm tham gia mọi giải đấu do FIFA tổ chức.

Trong khi đó, nhật báo thể thao AS (Tây Ban Nha) đi sâu vào chi tiết khi viết Facundo Garces và 6 cầu thủ khác bị treo giò 12 tháng vì hành vi gian lận hồ sơ ở vòng loại Asian Cup 2027. "Án phạt này khiến cả làng bóng đá Malaysia rúng động", AS kết luận.

ESPN khẳng định đây là vụ bê bối toàn cầu.

Tờ Marca gọi đây là "gáo nước lạnh" giáng xuống Deportivo Alaves. Theo Marca, án phạt có hiệu lực ngay lập tức đồng nghĩa Garces không thể thi đấu cho cả Alaves lẫn Malaysia. Thông tin được công bố khi CLB Tây Ban Nha di chuyển tới Mallorca và bản thân Garces có tên trong danh sách đăng ký ở vòng 7 La Lgia tối 27/9, khiến CLB rơi vào tình cảnh bất ngờ.

Trong khi đó, ESPN tóm gọn sự việc bằng dòng tít: "Vụ bê bối toàn cầu với 3 cầu thủ gốc Argentina bị FIFA cấm thi đấu một năm", khẳng định mọi thứ vượt ra ngoài phạm vi châu Á và trở thành đề tài nóng của bóng đá thế giới.

Án phạt dành cho FAM và 7 cầu thủ nhập tịch đặt bóng đá Malaysia vào tâm bão chỉ trích. Từ niềm hy vọng vươn tầm châu lục, "Harimau Malaya" giờ đối diện cuộc khủng hoảng niềm tin sâu sắc, trong khi truyền thông quốc tế tiếp tục dồn ống kính vào Kuala Lumpur để theo dõi diễn biến tiếp theo.

Tối 26/9, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ liên quan đến hành vi "giả mạo và làm sai lệch tài liệu". Cả 7 cầu thủ đều ra sân trong trận Malaysia thắng Việt Nam 4-0 ở vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027 vào ngày 10/6/2025.