Chi tiết bất thường về dàn cầu thủ nhập tịch của Malaysia

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) khẳng định mọi giấy tờ nhập tịch cho cầu thủ đều hợp lệ, nhưng loạt chi tiết bất thường khiến người hâm mộ lẫn giới chuyên môn nghi ngờ.

FAM trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi FIFA đưa ra án phạt nặng với 7 cầu thủ được cho là gian lận hồ sơ nhập tịch. Theo phản ánh của dư luận, quá trình nhập tịch của Malaysia có nhiều điểm bất hợp lý.

Trước tiên, không hề có xác nhận chính thức từ FAM về huyết thống của các cầu thủ như cách Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) thường công khai. Các nghi thức cơ bản như lễ tuyên thệ nhập tịch cũng bị bỏ qua. Thay vào đó, hộ chiếu và thẻ căn cước được cấp gần như ngay lập tức.

Dư luận cũng cảm thấy khó hiểu khi những cầu thủ gốc Malaysia lại mang dòng máu Argentina, Tây Ban Nha hay Brazil. Trong khi đó, Indonesia có mối liên hệ mật thiết với dàn nhập tịch người Hà Lan. Ngoài ra, nhiều cầu thủ không chứng minh được họ còn thân nhân hay họ hàng tại Malaysia.

Trước làn sóng nghi ngờ, FAM tuyên bố kháng cáo, đồng thời khẳng định quá trình xử lý hồ sơ diễn ra minh bạch và tuân thủ hướng dẫn từ FIFA. Liên đoàn này cho biết chính FIFA từng trực tiếp xem xét và xác nhận tính hợp lệ của các cầu thủ, nên việc cơ quan này thay đổi quan điểm và đưa ra án phạt vào lúc này là bất ngờ và khó hiểu.

Theo FIFA, cả 7 cầu thủ bị cáo buộc gian lận hồ sơ đều góp mặt trong chiến thắng 4-0 của Malaysia trước Việt Nam ở vòng loại thứ ba Asian Cup 2027 vào ngày 10/6/2025. Sau trận đấu, cơ quan này nhận được đơn khiếu nại về tính hợp lệ của 5 cầu thủ, từ đó mở điều tra và cuối cùng đưa ra kết luận khiến bóng đá Malaysia rơi vào khủng hoảng.