Malaysia có thể bị xử thua Việt Nam 0-3

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) khả năng sẽ xử thua Malaysia 0-3 trước tuyển Việt Nam do sử dụng cùng lúc 7 cầu thủ nhập tịch không hợp lệ.

Bê bối nhập tịch sẽ còn để lại hệ lụy lâu dài cho bóng đá Malaysia

FAM hiện có 10 ngày để yêu cầu bản quyết định chi tiết hoặc kháng cáo, song khả năng lật ngược tình thế gần như bằng không. Sau khi quyết định của FIFA có hiệu lực, Ủy ban kỷ luật AFC sẽ xem xét và đưa ra án phạt.

Theo quy định của AFC, chỉ cần một cầu thủ vi phạm cũng đủ để bị xử thua, nên việc Malaysia tung ra tới 7 cái tên khiến dư luận khu vực chấn động. Đây được coi là hành vi gian lận có hệ thống, không còn dừng ở lỗi thủ tục thông thường.

Nếu án phạt được thực thi, tuyển Việt Nam sẽ được xử thắng 3-0. Khi đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik vươn lên dẫn đầu bảng F với 6 điểm sau hai trận, hiệu số +8 (thắng Lào 5-0, thắng Malaysia 3-0). Trong khi đó, Malaysia còn 3 điểm cùng hiệu số âm 1, tụt lại phía sau.

Lợi thế giúp tuyển Việt Nam rộng đường đến vòng chung kết Asian Cup 2027. Tuyển Việt Nam được đánh giá vượt trội trước hai đối thủ còn lại là Lào và Nepal, nên có thể giành trọn 9 điểm ở 3 trận kế tiếp. Cả trong trường hợp thua Malaysia không quá 3 bàn ở lượt về tháng 3/2026, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn nắm quyền tự quyết.

Tối 26/9, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ liên quan đến hành vi "giả mạo và làm sai lệch tài liệu".

7 cầu thủ vi phạm gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano.