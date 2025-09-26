FIFA phạt 7 cầu thủ Malaysia giả mạo giấy tờ ở trận thắng Việt Nam 4-0

Tối 26/9, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ liên quan đến hành vi "giả mạo và làm sai lệch tài liệu".

Malaysia bị phạt vì sử dụng 7 cầu thủ trái phép ở trận thắng Việt Nam 4-0.

Theo FIFA, FAM nộp hồ sơ xin xác nhận tư cách thi đấu cho dàn cầu thủ bằng giấy tờ bị làm giả, nhằm đủ điều kiện sử dụng họ trong các trận đấu. 7 cầu thủ vi phạm gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano.

"Cả 7 cầu thủ đều ra sân trong trận Malaysia thắng Việt Nam 4-0 ở vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027 vào ngày 10/6/2025. Sau trận, FIFA nhận được đơn khiếu nại liên quan đến tính hợp lệ của 5 trong số các cầu thủ này, từ đó mở cuộc điều tra", thông báo của FIFA có đoạn.

Sau quá trình xem xét, Ủy ban Kỷ luật FIFA phạt FAM 350.000 CHF (khoảng 10 tỷ đồng ), trong khi 7 cầu thủ liên quan mỗi người bị phạt 2.000 CHF (hơn 60 triệu đồng) và đồng loạt nhận án treo giò 12 tháng khỏi mọi hoạt động bóng đá, bắt đầu tính từ ngày có thông báo chính thức.

Không dừng lại ở đó, FIFA cũng chuyển hồ sơ về tính hợp lệ của các cầu thủ trên cho Tòa án Bóng đá FIFA để xem xét sâu hơn. FAM và các cầu thủ được thông báo về quyết định này. Theo quy định, họ có 10 ngày để yêu cầu bản án chi tiết và sau đó có thể tiến hành kháng cáo lên Ủy ban Kháng cáo FIFA.

Dàn cầu thủ nhập tịch của Malaysia áp đảo Việt Nam hồi tháng 6/2025.

Án phạt giáng đòn mạnh vào uy tín của bóng đá Malaysia và ảnh hưởng trực tiếp đến chiến dịch Asian Cup 2027. Việc mất hàng loạt trụ cột trong vòng một năm tới khiến tương lai của "Harimau Malaya" trở nên bấp bênh, đồng thời đặt ra nhiều câu hỏi về tính minh bạch trong quản lý cầu thủ của FAM.

Hồi cuối tháng 8, Chủ tịch FAM Datuk Joehari Ayub bất ngờ nộp đơn từ chức chỉ sau 6 tháng tại vị. Thời điểm đó, truyền thông Malaysia cho rằng quyết định đột ngột này xuất phát từ áp lực liên quan đến vấn đề các cầu thủ nhập tịch.

Theo quy định từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Malaysia khả năng có thể bị xử thua 0-3 vì sử dụng cầu thủ trái phép. Hiện tại, Malaysia đứng đầu bảng F vòng loại Asian Cup 2027 với 6 điểm sau 2 lượt trận. Trong khi đó, tuyển Việt Nam xếp sau với 3 điểm ít hơn.

Ở đợt tập trung tháng 10, "Những chiến binh sao vàng" sẽ có 2 trận liên tiếp gặp Nepal, trước khi tái đấu Malaysia vào tháng 3/2026. Kết quả màn đọ sức này nhiều khả năng sẽ quyết định tới cơ hội góp mặt ở vòng chung kết của 2 đội.