Đội hình MU dưới thời Fletcher

Senne Lammens chắc chắn được lựa chọn trấn giữ khung thành MU. Thủ môn này chơi ổn định kể từ khi cập bến Old Trafford với khả phản xạ tốt và chơi chân không tồi.
"Quỷ đỏ" hiện tại không còn nhiều lựa chọn cho vị trí hậu vệ cánh. Do đó, Diogo Dalot tiếp tục là phương án đáng tin cậy bên hành lang phải. Hậu vệ người Bồ Đào Nha chơi tròn vai khi được trao cơ hội.
Lisandro Martinez trở lại sau chấn thương và lập tức đóng vai trò thủ lĩnh nơi hàng phòng ngự. Sự quyết liệt, khả năng đọc tình huống và tinh thần chiến đấu của trung vệ người Argentina là điểm tựa quan trọng cho toàn bộ hệ thống phòng ngự.
Dưới thời Ruben Amorin, Ayden Heaven được trao cơ hội đá chính trong bối cảnh hàng thủ MU tan hoang vì chấn thương. Cầu thủ trẻ mang đến tốc độ, sức trẻ và tiềm năng phát triển dài hạn ở vị trí trung vệ.
Trong hệ thống phòng ngự 4 người, Luke Shaw khả năng án ngữ hành lang trái với kinh nghiệm dày dạn tại Premier League. Anh vừa đảm nhiệm vai trò phòng ngự chắc chắn, vừa tạo ra chiều sâu tấn công nhờ những pha chồng biên và tạt bóng chất lượng.
Casemiro là mỏ neo ở tuyến giữa, chịu trách nhiệm đánh chặn và giữ cự ly đội hình. Kinh nghiệm chinh chiến đỉnh cao giúp anh trở thành điểm tựa chiến thuật trong giai đoạn bất ổn.
Manuel Ugarte chưa đáp ứng được kỳ vọng nhưng trong giai đoạn mà MU thiếu hụt nhân sự ở tuyến giữa, đây là lựa chọn khả thi. Cầu thủ này mạnh ở tranh chấp và áp sát quyết liệt. Sự cơ động của anh có thể giúp MU tăng cường khả năng kiểm soát khu trung tuyến.
Matheus Cunha được bố trí lệch phải với nhiệm vụ khuấy đảo hàng thủ đối phương. Khả năng đi bóng, di chuyển thông minh và dứt điểm từ xa là điểm mạnh của cầu thủ này. Trong bối cảnh Bryan Mbeumo còn bận dự cúp châu Phi, cựu sao Wolves là niềm hy vọng lớn trên hàng công.
Bruno Fernandes được cho là đã hồi phục chấn thương và sẵn sàng ra sân ở trận đấu tiếp theo. Sự trở lại của Fernandes trong vai trò số 10 là rất quan trọng, giúp MU gia tăng sức sáng tạo.
Patrick Dorgu chơi khá ổn thời gian qua. Anh có thể mang đến sự tươi mới bên cánh trái với tốc độ và khả năng bứt phá.
MU hiện không còn ai lĩnh xướng hàng công tốt hơn Benjamin Sesko. Thể hình, sức mạnh và khả năng làm tường của tiền đạo này giúp MU có điểm đến rõ ràng trong các pha tấn công trực diện.
Đội hình này cho thấy MU dưới thời Fletcher hướng đến sự cân bằng, kỷ luật và tận dụng tối đa những cá nhân có sẵn để tạo khác biệt trong giai đoạn chuyển giao.
