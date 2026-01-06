Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mainoo mỉa mai Amorim

  • Thứ ba, 6/1/2026 07:12 (GMT+7)
  • 52 phút trước

Kobbie Mainoo bất ngờ có động thái gây tranh cãi trên mạng xã hội sau khi MU sa thải HLV Ruben Amorim.

Hành động gây tranh cãi của Mainoo.

Sau quyết định trên, một số nhân viên MU được cho là khá bất ngờ khi chứng kiến Amorim vẫn cười nói thoải mái cùng vợ và các trợ lý trong lần rời sân tập Carrington cuối cùng.

Cùng thời điểm, Mainoo bị phát hiện bấm thích một bài đăng trên Instagram mang tính chế giễu cựu HLV MU. Bài viết kèm nhiều hình ảnh ám chỉ khoản đền bù hợp đồng của Amorim với dòng chú thích: "Tôi cũng sẽ cười thôi nếu vừa nhận khoản đền bù 10 triệu bảng".

Hành động của Mainoo nhanh chóng gây tranh cãi. Một CĐV bình luận: "Sao Mainoo lại thích bài này?". Người khác viết:"Mainoo đã thích bài đăng đó". Trong khi một ý kiến ngắn gọn khác chỉ thốt lên: "Mainoo ơi là Mainoo".

Thực tế, trong nhiều tháng qua, Mainoo không nằm trong kế hoạch sử dụng thường xuyên của Amorim. Dù vậy, chính HLV người Bồ Đào Nha từng khẳng định niềm tin vào tiền vệ trẻ này: "Mainoo sẽ luôn có cơ hội. Cậu ấy có thể chơi nhiều vị trí khác nhau. Với tôi, Mainoo là tương lai của MU. Cậu ấy chỉ cần kiên nhẫn, bởi trong bóng đá, mọi thứ có thể thay đổi chỉ trong hai ngày".

Amorim được bổ nhiệm dẫn dắt MU vào tháng 11/2024 sau quãng thời gian gây tiếng vang cùng Sporting Lisbon. Tuy nhiên, chiến lược gia người Bồ Đào Nha không thể áp đặt triết lý bóng đá của mình lên đội hình "Quỷ đỏ". Sau 63 trận cầm quân, Amorim chỉ mang về 24 chiến thắng, 18 trận hòa và 21 thất bại, đạt tỷ lệ thắng khiêm tốn 38,1%.

