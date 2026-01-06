Quyết định của Amorim sau khi bị MU sa thải

Ruben Amorim đã đưa ra quyết định dứt khoát về tương lai ngắn hạn của mình sau khi rời Manchester United.

Theo các nguồn tin thân cận, chiến lược gia người Bồ Đào Nha sẽ không xem xét bất kỳ lời đề nghị nào từ các CLB cho đến khi mùa giải hiện tại khép lại.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Amorim nhận được sự quan tâm đáng kể từ nhiều thị trường. Các CLB tại khu vực Trung Đông được cho là đã tiếp cận với những đề nghị tài chính hấp dẫn, trong khi tại Brazil, một số đội bóng lớn cũng theo sát tình hình của cựu HLV Man United. Dù vậy, Amorim đã lựa chọn nói “không” với tất cả, ít nhất là trong vài tháng tới.

Ưu tiên hàng đầu của Amorim lúc này không phải là tìm kiếm bến đỗ mới, mà là nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng sau quãng thời gian chịu áp lực nặng nề tại Old Trafford. Sau hơn một năm làm việc trong môi trường khắc nghiệt bậc nhất châu Âu, ông muốn dành trọn thời gian cho gia đình và lấy lại sự cân bằng, trước khi cân nhắc bước tiếp theo trong sự nghiệp huấn luyện.

Đây được xem là lựa chọn mang tính cá nhân rõ rệt, đồng thời phản ánh trạng thái tinh thần của Amorim sau một nhiệm kỳ nhiều biến động. Trước công chúng, ông luôn thể hiện sự điềm tĩnh và tự tin. Nhưng phía sau hậu trường, áp lực thành tích, những rạn nứt nội bộ và kỳ vọng khổng lồ từ MU đã bào mòn đáng kể năng lượng của HLV 40 tuổi.

Việc Amorim chủ động “đóng băng” tương lai đến hết mùa giải cũng giúp ông tránh rơi vào vòng xoáy quyết định vội vàng. Thay vì chấp nhận một lời mời mang tính giải pháp ngắn hạn, chiến lược gia người Bồ Đào Nha muốn chờ đến mùa hè để đánh giá toàn diện hơn về các dự án, môi trường làm việc và tham vọng thể thao phù hợp với triết lý của mình.

Với giới chuyên môn, đây là bước đi hợp lý. Amorim vẫn được đánh giá cao về tư duy chiến thuật và khả năng xây dựng lối chơi, bất chấp quãng thời gian không thành công tại MU. Một khoảng lùi cần thiết có thể giúp ông trở lại với hình ảnh sắc sảo và tỉnh táo hơn, khi tái xuất trên băng ghế huấn luyện ở mùa giải tới.