Hậu trường MU dậy sóng vì mâu thuẫn Amorim - Mainoo

  • Thứ ba, 6/1/2026 05:15 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Những chi tiết mới hé lộ cho thấy căng thẳng giữa Ruben Amorim và Kobbie Mainoo không chỉ mang tính chuyên môn mà đã lan sang cả đời sống ngoài sân cỏ.

Mainoo và Amorim từng cãi vã kịch liệt

Theo thông tin được xác nhận từ nội bộ, căng thẳng giữa cầu thủ trẻ sinh năm 2005 và HLV người Bồ Đào Nha không chỉ dừng lại ở bất đồng chuyên môn. Cuộc đối đầu bằng lời nói tại Carrington được mô tả là “kịch liệt”, phản ánh mối quan hệ đã rạn nứt từ trước, trong bối cảnh Mainoo ngày càng đóng vai trò quan trọng trong đội hình MU nhưng lại không nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ Amorim.

Mainoo là một trong số ít điểm sáng của MU ở mùa giải đầy biến động. Khả năng giữ nhịp, đọc trận đấu và bản lĩnh thi đấu vượt xa tuổi đời giúp anh nhanh chóng trở thành trụ cột nơi tuyến giữa.

Tuy nhiên, phong cách kiểm soát chặt chẽ và yêu cầu kỷ luật cao của Amorim được cho là không phù hợp với cách phát triển mà Mainoo và gia đình anh mong muốn.

Căng thẳng ấy không chỉ tồn tại trong phạm vi sân tập. Gia đình của Mainoo được cho là có thái độ không thiện cảm với Amorim, điều đã được thể hiện công khai theo cách hiếm thấy tại Old Trafford.

Tháng trước, Jordan, người em cùng cha khác mẹ của Mainoo, xuất hiện trên khán đài trong chiếc áo phông in dòng chữ “Free Kobbie Mainoo” (Giải phóng Kobbie Mainoo). Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, trở thành biểu tượng cho sự bất mãn nhắm thẳng vào ban huấn luyện khi đó.

Dù MU không đưa ra bình luận chính thức, thông điệp từ gia đình Mainoo được xem là rõ ràng: họ tin rằng tài năng trẻ này đang bị kìm hãm và không được bảo vệ đúng mức trong môi trường áp lực cao tại Old Trafford. Với một CLB vốn luôn nhạy cảm trước những tín hiệu bất ổn nội bộ, sự việc càng khiến dư luận đặt dấu hỏi về khả năng kiểm soát phòng thay đồ của Amorim.

Sau khi Amorim rời ghế nóng, những chi tiết hậu trường như vụ việc với Mainoo càng được nhìn lại như mảnh ghép quan trọng lý giải cho sự đổ vỡ. Với MU, bài toán không chỉ là thay HLV, mà còn là cách giữ gìn và phát triển những viên ngọc quý như Mainoo, trong một môi trường đủ tin cậy để họ toàn tâm cống hiến.

Hà Trang

    Fletcher se bo so do ba hau ve hinh anh

    Fletcher sẽ bỏ sơ đồ ba hậu vệ

    2 giờ trước 04:42 6/1/2026

    0

    Sau khi HLV Ruben Amorim bị sa thải, cựu tiền vệ Darren Fletcher được bổ nhiệm tạm quyền dẫn dắt Manchester United, bắt đầu từ trận gặp Burnley tại Premier League.

    MU da sai voi Amorim tu dau hinh anh

    MU đã sai với Amorim từ đầu

    1 giờ trước 05:00 6/1/2026

    0

    Ruben Amorim không thất bại chỉ vì chiến thuật hay cá tính. Ông thất bại vì MU tiếp tục dựng nên một dự án mơ hồ, nơi trách nhiệm bị pha loãng và sai lầm luôn được che bằng từ “kiên nhẫn”.

    Xavi khao khat ghe HLV MU hinh anh

    Xavi khao khát ghế HLV MU

    2 giờ trước 04:43 6/1/2026

    0

    Sau khi Manchester United chính thức sa thải HLV Ruben Amorim, Xavi Hernandez nổi lên như ứng viên tiềm năng cho ghế nóng tại Old Trafford.

