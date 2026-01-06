Fletcher sẽ bỏ sơ đồ ba hậu vệ

Sau khi HLV Ruben Amorim bị sa thải, cựu tiền vệ Darren Fletcher được bổ nhiệm tạm quyền dẫn dắt Manchester United, bắt đầu từ trận gặp Burnley tại Premier League.

Trận đấu đầu tiên của MU dưới thời Fletcher diễn ra tại Turf Moor.

Theo các nguồn tin từ BBC, Fletcher sẽ nhanh chóng chuyển đội bóng từ sơ đồ 3 hậu vệ (chủ yếu 3-4-3 hoặc 3-4-2-1) mà Amorim kiên trì áp dụng hơn một năm qua sang sơ đồ 4 hậu vệ truyền thống, cụ thể là 4-3-3 với ba tiền vệ trung tâm và ba tiền đạo phía trên.

Đây cũng là quan điểm của Giám đốc Bóng đá Jason Wilcox, người mâu thuẫn với Amorim về sơ đồ và chiến thuật thời gian qua. Hệ thống 3 hậu vệ của Amorim từng gây tranh cãi lớn, dù ông đôi lúc điều chỉnh về 4-2-3-1 hoặc 4-3-3 trong một số trận vào cuối năm 2025.

Theo The Times, Amorim miễn cưỡng điều chỉnh về hàng thủ 4 người khi Giám đốc bóng đá Jason Wilcox can thiệp, nêu quan điểm hệ thống 3 hậu vệ không phù hợp hoàn toàn với đội hình hiện tại, dẫn đến kết quả bất ổn và vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng.

Fletcher, người hiện dẫn dắt đội U18 Manchester United, luôn sử dụng hàng thủ 4 người kể từ khi theo nghiệp HLV. Fletcher cũng thích lối chơi tấn công nhanh, lấy cảm hứng từ thời Sir Alex Ferguson với các pha phản công sắc bén.

Fletcher từng chia sẻ: “Những pha tấn công nhanh, đó mới là Manchester United thực thụ”. Nhiều cổ động viên "Quỷ đỏ" tin rằng sự thay đổi này sẽ mang lại kết quả tích cực ngay lập tức với đội hình hiện tại.

