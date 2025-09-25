Ảnh cưới ‘tình bể tình’ của tuyển thủ U23 Việt Nam

Loạt ảnh cưới ngọt ngào của hậu vệ Liễu Quang Vinh và bạn gái Mỹ Linh nhanh chóng gây chú ý, nhận nhiều lời chúc phúc từ người hâm mộ.

Ảnh cưới tình bể tình của Quang Vinh và Mỹ Linh.

Trong bộ váy ren trắng tinh khôi, Mỹ Linh khoe vẻ đẹp ngọt ngào, thanh lịch và đầy dịu dàng. Trong khi đó, chú rể Liễu Quang Vinh xuất hiện bảnh bao trong bộ vest trắng, toát lên vẻ nam tính và chững chạc. Những khoảnh khắc cả hai trao nhau ánh nhìn trìu mến hay nụ hôn ngọt ngào khiến người hâm mộ xuýt xoa, gọi đây là “cặp đôi ngôn tình bước ra đời thực”.

Không chỉ dừng lại ở một bộ ảnh cưới thông thường, từng chi tiết trong loạt hình của Quang Vinh và Mỹ Linh đều toát lên sự đầu tư, chỉn chu. Khung cảnh sang trọng, ánh sáng ấm áp và cách tạo dáng tự nhiên giúp bộ ảnh thêm phần lôi cuốn. Cầu thủ của Đà Nẵng khác hẳn vẻ nghiêm nghị, mạnh mẽ trên sân cỏ, mà thay vào đó là sự lãng mạn, tràn đầy hạnh phúc bên bạn đời.

Mỹ Linh vốn được biết đến với gu thời trang hiện đại, phong cách cá tính nhưng trong loạt ảnh lần này, cô lựa chọn hình ảnh nữ tính, thanh lịch. Sự thay đổi này nhận được nhiều lời khen từ bạn bè và người hâm mộ.

Những khoảnh khắc ngọt ngào của Quang Vinh bên cạnh bà xã.

Hôn lễ Quang Vinh và Mỹ Linh sẽ được tổ chức ngày 29/9 sau 3 năm hẹn hò. Với Quang Vinh, đây không chỉ là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp ngoài sân cỏ mà còn là khoảnh khắc khẳng định sự trưởng thành, chín chắn của anh.

Hậu vệ Liễu Quang Vinh sinh năm 1999, trưởng thành từ lò đào tạo PVF, từng khoác áo U23 Việt Nam và hiện thi đấu cho Đà Nẵng. Năm 2022, Quang Vinh được cho mượn sang Sài Gòn FC và nhanh chóng khẳng định vai trò trụ cột trong giai đoạn hai. Dù đội bóng không thể trụ hạng, màn trình diễn của anh vẫn được đánh giá cao. Một năm sau, Quang Vinh trở lại đội bóng sông Hàn và đang là trụ cột của đội bóng ở mùa giải này.