Bạn gái tiền đạo tuyển Việt Nam gây chú ý với loạt ảnh bikini

Đồng Thị Hoa Mỹ - bạn gái của tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng - tiếp tục gây ấn tượng với loạt ảnh bikini nóng bỏng cùng vóc dáng săn chắc, cuốn hút.

Đồng Thị Hoa Mỹ trong loạt ảnh bikini mới. Ảnh: FBNV.

Mới đây, nàng WGAs Đồng Thị Hoa Mỹ lại khiến cộng đồng mạng “đứng ngồi không yên” khi chia sẻ loạt ảnh diện bikini trắng hai mảnh trên bãi biển. Cô nàng tự tin khoe trọn đường cong nóng bỏng, vòng eo thon gọn cùng làn da trắng mịn.

Không chỉ sở hữu vẻ ngoài ngọt ngào, Hoa Mỹ còn gây ấn tượng nhờ vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn. Được biết, body cân đối này là kết quả của quá trình tập gym đều đặn, kết hợp các bài cardio, squat, plank cùng chế độ ăn uống khoa học.

Trong từng khoảnh khắc, từ bước đi dạo dưới làn sóng biển đến tạo dáng trên bờ cát, bạn gái của Nhâm Mạnh Dũng đều toát lên sự tự tin và quyến rũ. Sức hút của cô không chỉ đến từ trang phục bikini, mà còn ở thần thái khỏe khoắn cùng lối sống tích cực, hiện đại.

Nàng WAGs nhiều lần xuất hiện với diện mạo cá tính nhưng không kém phần ngọt ngào. Ảnh: FBNV.

Ngoài là một “hot girl phòng gym”, Hoa Mỹ còn nổi tiếng trên mạng xã hội với vai trò hot tiktoker. Nàng WAGs sinh năm 2001 nổi tiếng nhờ bắt trend bằng các video unboxing, chia sẻ công thức chăm sóc da, hướng dẫn makeup hay những clip về phong cách sống. Gu thời trang của cô nàng cũng khiến nhiều fan nữ xuýt xoa, học hỏi bởi sự đa dạng, từ sexy, nữ tính đến cá tính với đồ thể thao.

Nếu trên sân cỏ, Nhâm Mạnh Dũng ghi dấu với những bàn thắng quan trọng, thì ngoài đời, bạn gái anh lại chinh phục người hâm mộ bằng vẻ đẹp trẻ trung, phong cách cá tính. Dù đang yêu xa, cả hai vẫn giữ mối tình ngọt ngào. Mỗi lần về Hà Nội, Hoa Mỹ đều có những buổi hẹn hò lãng mạn bên tiền đạo gốc Thái Bình. Ngược lại, sau mỗi lần ghi bàn, Nhâm Mạnh Dũng không quên màn ăn mừng bằng ký hiệu chữ “M” - biểu tượng tình yêu dành cho bạn gái.