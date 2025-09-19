HLV của Beijing Guoan khâu 4 mũi sau trận đấu với CAHN

HLV Quique Setien của Beijing Guoan dính chấn thương vùng đầu và phải khâu 4 mũi sau tình huống hy hữu xảy ra ở trận hòa CAHN 2-2 tối 18/9.

HLV Quique Setien chấn thương sau cú sút của học trò. Ảnh: Reuters.

Phút 15 ở trận ra quân của Beijing Guoan gặp CAHN tại AFC Champions League Two, trung vệ Michael Ngadeu sút bóng mạnh ra ngoài biên khi nỗ lực cản phá pha tấn công của đại diện V-League. Không may, bóng làm vỡ một phần trần cabin kỹ thuật và mảnh vỡ rơi trúng đầu HLV Quique Setien.

Tình huống bất ngờ khiến nhà cầm quân người Tây Ban Nha choáng váng và phải nhờ đến sự trợ giúp từ đội ngũ y tế. Sau khi được sơ cứu, ông Setien tiếp tục chỉ đạo học trò thi đấu cho đến hết trận. Tuy nhiên, vết thương nặng hơn dự đoán ban đầu và buộc ông phải khâu 4 mũi sau khi trận đấu kết thúc.

Trợ lý ngôn ngữ Fu Hao đăng tải hình ảnh vết thương của nhà cầm quân 66 tuổi lên mạng xã hội Weibo, cho thấy một đường rách lớn trên đầu. Ông cũng chia sẻ thông điệp từ HLV Setien: “Sau khi được bác sĩ đội bóng xử lý, tôi không còn vấn đề nghiêm trọng. Cảm ơn mọi người quan tâm”.

Bên cạnh sự cố của HLV Setien, trận đấu giữa Beijing Guoan với CAHN còn xảy ra va chạm giữa cầu thủ hai bên. Vụ xô xát kéo dài khoảng 30 giây, bắt nguồn từ việc các cầu thủ CAHN cho rằng He Yupeng của chủ nhà cố tình làm gián đoạn trận đấu, ngăn đại diện Việt Nam tổ chức tấn công.

Trọng tài buộc phải can thiệp mạnh tay, rút ra 4 thẻ vàng cảnh cáo, đồng thời lực lượng an ninh được huy động để xoa dịu tình hình khi cổ động viên trên khán đài ném vật thể xuống sân, khiến bầu không khí trở nên hỗn loạn.

Khả năng Liên đoàn Bóng đá châu Á sẽ đưa ra án phạt nguội cho cả hai CLB, trong khi ban tổ chức sân Công Nhân cũng có nguy cơ bị xử lý vì để xảy ra tình trạng khán giả ném vật thể lạ xuống sân.

Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 2-2. Trước đối thủ được đánh giá mạnh nhất bảng E, việc giành điểm trên sân khách là kết quả tích cực, tạo sự tự tin cho CAHN trong hành trình chinh phục AFC Champions League Two mùa này.