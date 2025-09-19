Lối chơi gây sốc của Barcelona

Sau trận đấu thuộc lượt 1 vòng phân hạng Champions League rạng sáng 19/9, các cầu thủ Newcastle bị bất ngờ trước sự áp đảo của Barcelona.

Tiền đạo Marcus Rashford ghi cả hai bàn thắng cho đội bóng xứ Catalonia, giúp Barcelona có thắng lợi 2-1 trước Newcastle. Đại diện La Liga cho thấy sự áp đảo toàn diện nhờ khả năng kiểm soát bóng vượt trội.

Phát biểu sau trận, tiền đạo Anthony Gordon của Newcastle thừa nhận: “Chúng tôi không quen chơi với những cầu thủ giữ bóng như vậy. Newcastle từng đối đầu Chelsea và Manchester City, nhưng họ chưa bao giờ đạt đến đẳng cấp như vậy. Cách Barcelona kiểm soát trận đấu thực sự là một trải nghiệm đáng giá. Đây là những đối thủ hay nhất mà tôi từng gặp ở giải đấu này".

Gordon bất ngờ trước sự áp đảo của Barca. Ảnh: Reuters.

Tiền vệ Bruno Guimaraes cũng có chung quan điểm khi nói về Barca: “Họ là một đội bóng khó chịu vì luôn muốn kiểm soát bóng, và Barca không bao giờ biết mệt mỏi khi làm như vậy. Điều đó khiến bạn dễ mất bình tĩnh, bởi gần như không có cơ hội chạm bóng. Họ khiến bạn kiệt sức. Khi giành lại được bóng, bạn cũng khó chơi tốt vì đã quá mệt mỏi".

Những phát biểu này phần nào cho thấy sự khác biệt giữa Barca và nhiều đối thủ khác tại châu Âu. Ở trận vừa qua, đại diện La Liga kiểm soát bóng tới 64%, thực hiện 539 đường chuyền (gần gấp đôi Newcastle) và tung ra 19 cú dứt điểm.

Đối với Newcastle, thất bại trước Barca là một bài học lớn trên hành trình tiến sâu tại đấu trường Champions League.

