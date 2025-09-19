Viễn cảnh Mourinho bị sa thải chóng vánh

Tương lai của Jose Mourinho tại Benfica có thể không kéo dài do một điều khoản đặc biệt trong hợp đồng.

Benfica vừa bổ nhiệm Mourinho sau khi sa thải Bruno Lage. Hợp đồng của "Người đặc biệt" kéo dài đến mùa hè năm 2027. Nhưng theo A Bola, tồn tại điều khoản cho phép đôi bên dừng hợp tác ngay sau mùa giải 2025/26.

Tương lai của Mourinho tại Bồ Đào Nha không có gì được đảm bảo bởi cuộc bầu cử Chủ tịch câu lạc bộ Benfica chuẩn bị diễn ra vào ngày 25/10. Chủ tịch hiện tại, Rui Costa, là người bổ nhiệm Mourinho.

Nếu cựu tuyển thủ Bồ Đào Nha thất bại trong chiến dịch tranh cử vào tháng tới, ghế HLV của "Người đặc biệt" tại sân Da Luz khó bảo toàn. Joao Noronha Lopes, người được xem là ứng viên sáng giá cho chức Chủ tịch, có ý định mời HLV Ruben Amorim của MU về thay thế Mourinho.

Lopes thậm chí có mặt tại sân Etihad cuối tuần qua để theo dõi Amorim và hy vọng thuyết phục chiến lược gia này. Wristovao Carvalho, một ứng viên khác tranh cử Chủ tịch, lại có kế hoạch táo bạo hơn là đưa Jurgen Klopp về dẫn dắt Benfica.

Vị luật sư 52 tuổi tự tin nói với Desporto Minuto: "Nếu thắng cử, tôi chỉ nhắm đến một người. Đội ngũ của tôi đã liên hệ, trình bày kế hoạch, và sẽ gặp Jurgen Klopp ngay sau cuộc bầu cử để mời ông ấy dẫn dắt Benfica với mục tiêu vô địch Champions League".