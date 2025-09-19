Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Viễn cảnh Mourinho bị sa thải chóng vánh

  • Thứ sáu, 19/9/2025 10:08 (GMT+7)
  • 42 phút trước

Tương lai của Jose Mourinho tại Benfica có thể không kéo dài do một điều khoản đặc biệt trong hợp đồng.

Mourinho có thể không gắn bó lâu với Benfica.

Benfica vừa bổ nhiệm Mourinho sau khi sa thải Bruno Lage. Hợp đồng của "Người đặc biệt" kéo dài đến mùa hè năm 2027. Nhưng theo A Bola, tồn tại điều khoản cho phép đôi bên dừng hợp tác ngay sau mùa giải 2025/26.

Tương lai của Mourinho tại Bồ Đào Nha không có gì được đảm bảo bởi cuộc bầu cử Chủ tịch câu lạc bộ Benfica chuẩn bị diễn ra vào ngày 25/10. Chủ tịch hiện tại, Rui Costa, là người bổ nhiệm Mourinho.

Nếu cựu tuyển thủ Bồ Đào Nha thất bại trong chiến dịch tranh cử vào tháng tới, ghế HLV của "Người đặc biệt" tại sân Da Luz khó bảo toàn. Joao Noronha Lopes, người được xem là ứng viên sáng giá cho chức Chủ tịch, có ý định mời HLV Ruben Amorim của MU về thay thế Mourinho.

Lopes thậm chí có mặt tại sân Etihad cuối tuần qua để theo dõi Amorim và hy vọng thuyết phục chiến lược gia này. Wristovao Carvalho, một ứng viên khác tranh cử Chủ tịch, lại có kế hoạch táo bạo hơn là đưa Jurgen Klopp về dẫn dắt Benfica.

Vị luật sư 52 tuổi tự tin nói với Desporto Minuto: "Nếu thắng cử, tôi chỉ nhắm đến một người. Đội ngũ của tôi đã liên hệ, trình bày kế hoạch, và sẽ gặp Jurgen Klopp ngay sau cuộc bầu cử để mời ông ấy dẫn dắt Benfica với mục tiêu vô địch Champions League".

Hojlund 'tàng hình' trước Man City

Rasmus Hojlund không tạo ra nhiều dấu ấn trong thất bại 0-2 của Napoli trước Manchester City ở vòng phân hạng Champions League rạng sáng 19/9.

5 giờ trước

Thông điệp ẩn ý của Di Maria khi Mourinho tái xuất

Angel Di Maria gửi thông điệp ủng hộ Jose Mourinho sau khi huấn luyện viên người Bồ Đào Nha trở lại dẫn dắt Benfica.

3 giờ trước

Điều khoản kỳ lạ trong hợp đồng của Mourinho

Benfica chính thức bổ nhiệm Jose Mourinho làm huấn luyện viên trưởng theo bản hợp đồng có thời hạn đến mùa hè năm 2027.

6 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Mourinho Mourinho Benfica

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý