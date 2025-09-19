Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thể thao

Thông điệp ẩn ý của Di Maria khi Mourinho tái xuất

  • Thứ sáu, 19/9/2025 07:21 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Angel Di Maria gửi thông điệp ủng hộ Jose Mourinho sau khi huấn luyện viên người Bồ Đào Nha trở lại dẫn dắt Benfica.

Di Maria có mối quan hệ tốt đẹp với Mourinho.

Di Maria đăng dòng trạng thái đầy ẩn ý trên mạng xã hội với nội dung: "Giờ thì đúng rồi". Theo AS, câu nói thể hiện sự ủng hộ dành cho Mourinho, đồng thời là mũi tên nhắm vào Bruno Lage. HLV vừa bị Benfica sa thải có mối quan hệ không tốt với Di Maria trong những tháng cuối, dẫn đến việc anh rời đội.

Ngược lại, Di Maria rất thân thiết với Mourinho thời còn chơi cho Real Madrid. Cầu thủ người Argentina không ít lần bày tỏ sự tôn trọng, thậm chí coi ông là một hiện tượng. "Thực sự Mourinho có chút điên, nhưng với tôi, ông ấy luôn tử tế", Di Maria chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với TyC.

Benfica bổ nhiệm "Người đặc biệt" theo bản hợp đồng có thời hạn đến hè 2027. Bản giao kèo kèm điều khoản cho phép hai bên dừng hợp tác sau mùa giải này. Mourinho từng dẫn dắt đội bóng 10 trận trước khi chia tay do mâu thuẫn với ban lãnh đạo năm 2000.

Với 26 danh hiệu trong sự nghiệp, chiến lược gia người Bồ Đào Nha sẽ đối mặt với thử thách lớn trong việc tái lập vị thế của Benfica sau quãng thời gian dài thiếu ổn định.

