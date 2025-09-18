Mourinho còn phép màu nào không?

Jose Mourinho trở lại Benfica sau 25 năm, trong bối cảnh nhiều người tin rằng thời đại của ông đã qua.

Nhưng chính chiếc ghế nóng tại Estadio da Luz có thể là cơ hội cuối cùng để "Người đặc biệt" chứng minh mình vẫn còn chỗ đứng ở Champions League.

Benfica - cơ hội và thách thức

Thế giới bóng đá xoay vần quá nhiều kể từ khi Mourinho lần đầu đặt chân tới Benfica vào tháng 9/2000. Khi đó, ông chỉ là một HLV trẻ với chưa đầy mười trận cầm quân, nhưng đầy tham vọng và tự tin.

Sau biến động chính trị tại CLB, Mourinho sớm rời đi, mở ra hành trình chói sáng cùng Porto, Chelsea, Inter và Real Madrid. Hai chức vô địch Champions League, hàng loạt danh hiệu quốc nội và một di sản khổng lồ đã khắc tên ông vào lịch sử. Nhưng đó là câu chuyện của quá khứ.

Giờ đây, ở tuổi 62, Mourinho đối diện một thực tế khắc nghiệt: bóng đá châu Âu đang bước vào kỷ nguyên của những HLV trẻ, linh hoạt và cấp tiến. Những Julian Nagelsmann, Xabi Alonso hay Mikel Arteta đại diện cho xu hướng mới, trong khi Mourinho thường bị gắn mác “hết thời”, mắc kẹt trong hệ thống phòng ngự chặt chẽ và triết lý ít nhiều lỗi nhịp. Chính vì vậy, lần trở lại Benfica không chỉ đơn giản là tái hợp với bến đỗ cũ, mà còn là canh bạc danh dự.

Nhắc đến Mourinho, không thể bỏ qua mùa giải 2003/04 huyền thoại cùng Porto. Từ một đội bóng bị đánh giá thấp, ông biến họ thành nhà vô địch Champions League, đánh bại Manchester United, Lyon và Monaco. Đó là minh chứng cho khả năng biến bất lợi thành lợi thế, cho tinh thần “chống lại những CLB mạnh nhất thế giới” mà Mourinho luôn gieo vào cầu thủ. Sau này, cùng Inter Milan năm 2010, ông lặp lại kỳ tích, lần này trước những gã khổng lồ như Barcelona và Bayern Munich.

Nhưng hơn một thập kỷ qua, ánh hào quang dần phai nhạt. Lần cuối Mourinho góp mặt ở Champions League là mùa 2019/20 cùng Tottenham, bị RB Leipzig loại ở vòng 1/8. Trước đó, những ngày tháng tại Manchester United và Spurs bị phủ bóng bởi mâu thuẫn nội bộ, lối chơi thực dụng thiếu sức sống và thành tích thất vọng. Dù vẫn có những chiếc cúp lẻ tẻ - Europa League 2017 cùng Man United hay Conference League 2022 cùng Roma - chúng không đủ để che lấp cảm giác rằng Mourinho đang đứng ngoài cuộc chơi lớn nhất.

Liên tiếp những thất bại trên ghế huấn luyện gần đây khiến Jose Mourinho bị nghi ngờ.

Trở lại Benfica lần này, Mourinho thừa hiểu bối cảnh đã khác. Đây không còn là CLB hùng mạnh thống trị châu Âu, mà là “công xưởng cầu thủ” với chiến lược xuất khẩu sang Premier League và các giải đấu giàu có hơn. Từ Enzo Fernandez, Ruben Dias, Darwin Nunez cho tới Joao Neves, Ederson và Joao Felix, Benfica đã biến việc bán sao trẻ thành mô hình kinh doanh bền vững. Thành tích Champions League của họ những năm gần đây cũng tương đối ấn tượng so với tiềm lực: hai lần vào tứ kết (2022, 2023) và một lần dừng ở vòng 1/8 (2024).

Tuy nhiên, chiếc ghế nóng tại Estadio da Luz luôn khắc nghiệt. Mourinho sẽ phải chứng minh ông có thể thích ứng với một tập thể thường xuyên mất trụ cột, đồng thời cạnh tranh trong giải quốc nội trước Porto và Sporting. Nếu không đủ linh hoạt, "Người đặc biệt" có nguy cơ tái diễn những bi kịch ở Manchester hay Tottenham, nơi sự bảo thủ về chiến thuật khiến phòng thay đồ nặng nề.

Mourinho còn gì để mất?

Có lẽ ít ai hiểu rõ hơn Mourinho rằng thời gian không đứng về phía ông. Ông trải qua 36 năm làm nghề, từ một giáo viên thể chất, một trợ lý phiên dịch cho Sir Bobby Robson, đến khi trở thành HLV trẻ nhất giành Champions League. Ở tuổi 62, ông không còn phải chứng minh sự vĩ đại - di sản đã được đảm bảo. Nhưng bản thân Mourinho, với cá tính không chịu an phận, vẫn khao khát được đứng trên đỉnh cao.

Chính vì vậy, Benfica là canh bạc cuối cùng. Nếu thành công, ông có thể viết thêm một chương rực rỡ trong sự nghiệp, thậm chí phá bỏ định kiến “hết thời”. Nếu thất bại, đó sẽ là minh chứng cho luận điểm ông đã bị bỏ lại phía sau. Mourinho chưa bao giờ là mẫu người sẵn sàng giải nghệ trong yên bình; sự thôi thúc chinh phục Champions League một lần nữa như ngọn lửa không tắt trong ông.

Câu hỏi đặt ra: Mourinho sẽ mang lại điều gì cho Benfica? Kinh nghiệm dày dặn tại đấu trường châu Âu là lợi thế không thể phủ nhận. Ông từng hai lần biến những đội bóng ngoài “siêu quyền lực” thành nhà vô địch, và Benfica đang cần một chất xúc tác để biến khát vọng thành hiện thực. Nhưng liệu triết lý cũ kỹ của ông có đủ sức chống lại sự tươi mới và tốc độ của bóng đá hiện đại?

Benfica có thể là cơ hội cuối cùng để Mourinho chứng minh điều gì đó với thế giới bóng đá.

Ở chiều ngược lại, Benfica cũng là bài kiểm tra cho chính Mourinho: liệu ông có thể gạt bỏ cái tôi, dung hòa với môi trường mới, và làm được điều ông từng thất bại ở Anh - tái tạo bản thân để phù hợp với xu hướng thời đại.

Mourinho trở lại Benfica không chỉ để tìm việc, mà để tìm lại chính mình. Từ bến đỗ khởi đầu dang dở 25 năm trước, ông giờ trở lại với hành trang của một tượng đài và cả áp lực phải chứng minh mình vẫn còn giá trị ở Champions League. “Người đặc biệt” từng biến điều không tưởng thành hiện thực – Porto 2004, Inter 2010. Liệu ông có thể một lần nữa khiến châu Âu phải ngả mũ? Hay Benfica sẽ là dấu chấm hết cho giấc mơ lớn cuối cùng?