Mourinho xúc động

Jose Mourinho có ngày về sân Estádio do Dragão đầy xúc động khi nhận sự vinh danh đặc biệt từ người hâm mộ Porto.

José Mourinho trở lại sân Estádio do Dragão với tư cách khán giả.

Rạng sáng 14/9, trong chiến thắng 1-0 của Porto trước Nacional, Mourinho nhận tràng pháo tay và tri ân từ CĐV đội chủ nhà trong hơn 2 phút. Dù không còn làm việc tại Porto từ lâu, "Người đặc biệt" vẫn nhận được sự tôn vinh nồng nhiệt từ các CĐV nhà.

Ngồi ở khu vực VIP theo dõi trận đấu, HLV 62 tuổi không giấu vẻ xúc động. Thậm chí, những tiếng reo hò "Mou! Mou!" lan tỏa khắp sân Estádio do Dragão trong thời gian diễn trận đấu, kèm theo những tấm banner tri ân: "O Special One – Eternamente Nosso" (Người Đặc Biệt – Mãi Mãi Của Chúng Tôi).

Khoảnh khắc này được truyền hình ghi lại và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, tạo cơn sốt. Sự ủng hộ này là minh chứng cho di sản bất diệt của Mourinho tại Porto. Từ năm 2002 đến 2004, Mourinho biến Porto thành thế lực châu Âu, vô địch Primeira Liga và đỉnh cao là Champions League.

CĐV Porto vẫn coi ông là biểu tượng, dù sau đó Mourinho rời đi và chưa bao giờ quay lại dẫn CLB cũ. Hiện tại, Mourinho trong giai đoạn nghỉ ngơi sau khi bị Fenerbahce sa thải hồi tháng 8. Mourinho đang nhận nhiều đề nghị từ Premier League, Saudi Pro League hay MLS.