Emiliano Martinez đi vào lịch sử Aston Villa

Được HLV Unai Emery tín nhiệm, thủ thành Emiliano Martinez có ngày thi đấu chói sáng trong trận hòa 0-0 trước Everton ở vòng 4 Premier League hôm 13/9.

Martinez tỏa sáng trước Everton. Ảnh: Reuters.

Trên sân Hill Dickinson của Everton, Martinez chơi xuất sắc khi cản phá ít nhất 3 cơ hội ngon ăn của đối thủ, giúp Aston Villa giữ sạch lưới và mang về 1 điểm. Anh cũng đi vào lịch sử Aston Villa khi là thủ môn có số trận giữ sạch lưới trên sân khách nhiều nhất CLB (27 trận, ngang Mark Bosnich).

Theo Sofascore, Martinez còn tung ra 5 đường chuyền dài chuẩn xác cho đồng đội, có 42 lần chạm bóng và 2 lần truy cản kịp thời trước Everton. Anh là điểm sáng của Aston Villa trước một Everton đang có tâm lý hưng phấn sau 2 chiến thắng liên tiếp trước đó tại Premier League.

Phát biểu sau trận, HLV Emery hài lòng với màn trở lại của học trò: "Thật tuyệt khi có cậu ấy trở lại đội hình. Chúng tôi phải bảo vệ Martinez trước những chỉ trích, giúp cậu ấy có tâm lý thoải mái và cảm thấy tự tin hơn mỗi khi ra sân".

Khi trận đấu khép lại, Martinez tiến đến khu vực khán đài nơi có CĐV Aston Villa, gửi nụ hôn gió rồi đặt thêm một nụ hôn khác lên logo CLB. Đây được xem như lời cam kết tương lai với đội chủ sân Villa Park, sau khi anh từng suýt gia nhập MU ở kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua.

Kết quả hòa 0-0 giúp Everton tạm xếp thứ 6 với 7 điểm sau 4 vòng đấu. Còn Aston Villa vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng và xếp tận thứ 19.

