Tân binh đắt nhất lịch sử Tottenham ghi dấu ấn trong trận ra mắt

Rạng sáng 14/9, Xavi Simons góp một pha kiến tạo giúp Tottenham đè bẹp West Ham trên sân khách ở vòng 4 Premier League.

Xavi Simons có màn ra mắt ấn tượng tại Premier League.

Tottenham Hotspur có màn trình diễn thăng hoa tại sân vận động London, qua đó chấm dứt chuỗi trận khát thắng trước chủ nhà West Ham kể từ tháng 11/2019.

Sau hiệp một không bàn thắng, Tottenham lột xác và có liền 3 bàn thắng. Chỉ hai phút sau khi bóng lăn trở lại, Matar Sarr băng cắt đánh đầu hiểm hóc mở tỷ số từ đường chuyền của tân binh trị giá 65 triệu euro, Xavi Simons.

Nỗi thất vọng của CĐV chủ nhà tăng lên gấp bội khi Tomas Soucek nhận thẻ đỏ vì pha vào bóng thô bạo với Joao Palhinha. Từ quả đá phạt sau tình huống này, Lucas Bergvall bật cao đánh đầu nhân đôi cách biệt cho Spurs.

Niềm vui của người hâm mộ đội khách chưa dừng lại, phút 64, Bergvall tiếp tục để lại dấu ấn với pha kiến tạo cho Van de Ven ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0. Trên khán đài, nhiều CĐV West Ham rời sân sớm.

Thắng lợi này giúp Tottenham có chiến thắng thứ 3 sau 4 vòng đấu, đồng thời tạm vươn lên thứ 2 trên bảng xếp hạng với 9 điểm, bằng Liverpool nhưng chơi nhiều hơn 1 trận.

Ngược lại, West Ham chìm sâu vào khủng hoảng với thất bại thứ 3 trong 4 trận gần nhất. Thầy trò HLV Graham Potter giậm chân ở nhóm 3 đội cuối bảng với 3 điểm cùng hiệu số tệ nhất giải đấu (-7).