Sunderland khởi đầu như mơ khi trở lại Premier League

Đêm 13/9, Sunderland vươn lên vị trí thứ 7 sau trận hòa 0-0 ngay trên sân nhà của Crystal Palace ở vòng 4 Ngoại hạng Anh.

Granit Xhaka cùng đồng đội thi đấu ấn tượng.

Sau gần một thập kỷ vắng bóng, Sunderland có khởi đầu đầy ấn tượng ở Premier League 2025/26. Đội chủ sân Ánh sáng chỉ để thua một CLB mới lên hạng khác là Burnley, còn lại là 2 trận thắng trước West Ham và Brentford.

Trong chuyến làm khách trước nhà vô địch FA Cup Crystal Palace, "Mèo đen" tiếp tục có màn trình diễn kiên cường. Hiệp một diễn ra chặt chẽ khi Sunderland chủ động kiểm soát bóng và gây ra nhiều khó khăn. Phải đến phút 36, chủ nhà mới có cơ hội. Daichi Kamada mở ra khoảng trống nhưng Yeremy Pino lại dứt điểm không chính xác ở cự ly gần.

Sang hiệp hai, thế trận trở nên hấp dẫn hơn. Chỉ ít phút sau giờ nghỉ, Mateta khiến khán đài Selhurst Park ồ lên tiếc nuối với cú dứt điểm cận thành buộc thủ môn Robin Roefs phải bay người cứu thua. Những phút còn lại, "Đại bàng xanh" gia tăng sức ép, với Kamada và Mateta liên tục khiến khung thành Sunderland chao đảo.

Trong ngày phong độ lên cao, thủ môn trẻ Roefs liên tiếp từ chối các pha dứt điểm từ hàng công chủ nhà, giúp đội khách rời London với một điểm quý giá.

Về phía Palace, họ duy trì thành tích ấn tượng khi chỉ thua 1 trong 17 trận gần nhất trước các đội mới lên hạng (thắng 10, hòa 6). Đây là lời khẳng định cho sự ổn định của thầy trò HLV Oliver Glasner trong giai đoạn đầu mùa.