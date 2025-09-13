Tiền đạo đắt nhất lịch sử Newcastle tỏa sáng trong trận ra mắt

Đêm 13/9, Nick Woltemade ghi bàn duy nhất giúp Newcastle đánh bại Wolverhampton 1-0 ở vòng 4 Premier League.

Phút 29, Woltemade chạy chỗ thông minh để đón quả tạt từ cánh phải của Jacob Murphy, trước khi đánh đầu dũng mãnh, hạ gục toàn bộ hàng thủ đội khách. Chân sút trị giá 75 triệu euro tỏa sáng ngay trong màn ra mắt đội bóng mới. Đây cũng chính là khoảnh khắc định đoạt trận đấu trên sân St James' Park.

Newcastle thắng trận đầu tiên tại Premier League mùa này, qua đó vươn lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng với 5 điểm. Trong khi đó, Wolves giậm chân ở đáy bảng xếp hạng sau 4 trận thua liên tiếp và hiệu số -7, khởi đầu tệ nhất của CLB chủ sân Molineux trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh.

Woltemade tỏa sáng.

Wolves đã có màn trình diễn không tồi trên sân khách và chỉ thiếu chút may mắn để giành điểm. Ngay giây thứ 8, Rodrigo Gomes lao vào dứt điểm, buộc Nick Pope phải cứu thua xuất thần để giữ sạch lưới cho Newcastle.

Ở chiều ngược lại, Newcastle chơi không quá nổi bật. Ngoại trừ tình huống lóe sáng của tân binh, "Chích chòe" chỉ có thêm 1 cơ hội đáng chú ý, đó là cú sút cận thành bị cản phá của Jacob Murphy trong hiệp một.

Sang hiệp hai, "Chích chòe" chủ động kiểm soát thay vì mạo hiểm dâng cao. Phía bên kia, HLV Vítor Pereira tung liền ba sự thay đổi sau giờ nghỉ để cứu vãn thế trận, nhưng Wolves không thể đảo ngược tình thế.